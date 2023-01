Survivor: 1.572.545 τηλεθεατές παρακολούθησαν την πρεμιέρα

Οι παίκτες του Survivor All Star.

Οι ομάδες διατήρησαν τον αγαπημένο διαχωρισμό των Διάσημων και των Μαχητών και οι Survivors φόρεσαν για μία ακόμα φορά τις Κόκκινες και τις Μπλε μπαντάνες.

Το Survivor All Star ξεκίνησε και το τηλεοπτικό κοινό έδειξε πόσο ανυπομονούσε για την επιστροφή του μεγαλύτερου ριάλιτι επιβίωσης παγκοσμίως. Η πρεμιέρα του SURVIVOR ALL STAR χτύπησε κόκκινο στην τηλεθέαση με μέσο όρο 40,3% στο δυναμικό κοινό (18-54) και 39,2% στο γενικό σύνολο του κοινού. Η τηλεθέαση στα επιμέρους κοινά ήταν ακόμα υψηλότερη με ποσοστό 41,7% στους άντρες (25-44) και 45,5% αντίστοιχα στις γυναίκες (25-44). Συνολικά 1.572.545 τηλεθεατές παρακολούθησαν κατά μέσο όρο την πρεμιέρα του Survivor All Star ενώ 3.612.072 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω και για 1΄στο πρόγραμμα.

Στα social media το #SurvivorGR ήταν Νο1 trend από τα πρώτα λεπτά της έναρξης προβολής του, θέση στην οποία παρέμεινε έως και 12 ώρες μετά την ολοκλήρωση του επεισοδίου. Τα tweets ξεπέρασαν τις 35.000 ενώ ανάμεσα στα top trends βρέθηκαν επίσης το #SurvivorAllStarGR αλλά και τα ονόματα των παικτών με τα hashtag που αφορούν στο πρόγραμμα να καταλαμβάνουν τις 30 από τις 50 θέσεις των hot topics της ημέρας.

Με ένα εντυπωσιακό landing οι παίκτες περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και έφτασαν στο πάρτι υποδοχής που είχε ετοιμάσει η παραγωγή όπου και διασκέδασαν λίγο πριν βρεθούν ξανά στις παραλίες του Αγίου Δομίνικου.

Ήδη από τα πρώτα ματσαρίσματα φάνηκε η δυναμική των παικτών που ρίχτηκαν με πάθος στο στίβο μάχης διεκδικώντας το πρώτο έπαθλο και την πρώτη ασυλία. Οι Κόκκινοι ήταν εκείνοι που κατάφεραν να κατακτήσουν τη νίκη ενώ απόψε οι δύο ομάδες αγωνίζονται για τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας. Ποια ομάδα θα έχει την καλύτερη επίδοση στον αποψινό στίβο μάχης; Μια δεύτερη νίκη των Διάσημων θα αναγκάσει τους Μαχητές να αναδείξουν δύο υποψήφιους ενώ εάν οι Μπλε πάρουν τη ρεβάνς τότε η κάλπη θα έχει χρώμα κόκκινο.

Η χθεσινή υποψηφιότητα του Περικλή Κονδυλάτου έφερε και τις πρώτες συζητήσεις και εντάσεις ενώ απόψε το δεύτερο συμβούλιο φέρνει στην επιφάνεια νέες αντιπαραθέσεις. Γνωρίζοντας πως ήδη από την πρώτη εβδομάδα ένας Survivor θα αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο, κανείς δεν μπορεί να νιώσει σίγουρος για την παραμονή του!

