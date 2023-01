Ναταλί Κάκκαβα: H ανάρτηση – καρφί για το Survivor All Star

Tο σχόλιό της για όσα παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες στο Survivor All Star θέλησε να κάνει η Ναταλί Κακκαβά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό Twitter.

Ένα ιδιαίτερο σχόλιο έκανε η Ναταλί Κάκκαβα μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter σχετικά με το Survivor. Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια σχολίασε την επιλογή των παικτών στον φετινό κύκλο του Survivor, που δεν φαίνεται να την ικανοποιεί.

Θυμάμαι το τουρκικο Allstar που έπαιζαν πέρυσι με τους δικούς μας και ήταν όντως Allstar..Οι παίχτες πρακγματικά οι καλύτεροι αγωνιστικά..

Μάλλον κάποιο λάθος έχουμε κάνει εδώ στο casting..Γιατί παιχταράδες δεν βλέπουμε.. #SurvivorAllStarGR#survivorGR — NataliKakkava (@KakkavaNatali) January 18, 2023

«Θυμάμαι το τούρκικο All star που έπαιζαν πέρυσι με τους δικούς μας και ήταν όντως All star.. Οι παίκτες πραγματικά οι καλύτεροι αγωνιστικά.. Μάλλον κάποιο λάθος έχουμε κάνει εδώ στο casting… Γιατί παιχταράδες δεν βλέπουμε…» έγραψε η Ναταλί Κάκκαβα για την αγωνιστικότητα των παικτών του Survivor All Star.

