The Voice: Ποιους διαγωνιζόμενους θα δούμε - Πώς κατάφεραν να ακούσουν «ΣΕ ΘΕΛΩ» από τους coaches

Τα live του The Voice of Greece ξεκινούν αυτό το Σάββατο 18/02 στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με παρουσιάστρια τη Φαίη Σκορδά! Στα live Cross battles οι ομάδες του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Πάνου Μουζουράκη, της Έλενας Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά διασταυρώνονται σε συγκλονιστικές μουσικές μονομαχίες. Μόλις επτά διαγωνιζόμενοι θα προκριθούν στον ημιτελικό από το πρώτο Cross Battle και το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που έχει τον τελευταίο λόγο.

Λίγο πριν ξεκινήσει το πρώτο Cross Battle αξίζει να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές από τους διαγωνιζόμενους που θα παρακολουθήσουμε σε αυτό και την ομάδα από την οποία προέρχονται!

Από το #teamArgiros στο πρώτο live Cross Battle θα δούμε να διαγωνίζονται η Dodona, ο Διονύσης Τρενταφίλι και ο Χριστομανώλης Σεγγούνας.

Η Dodona είναι 21 ετών και ήρθε στο The Voice από τη Γεωργία. Στη θεαματική της blind audition τη διεκδίκησαν όλοι οι coaches, ο Κωνσταντίνος γύρισε τελευταίος την καρέκλα του, τη χαρακτήρισε «οδοστρωτήρα» και εκείνη επέλεξε την ομάδα του. Στα knockouts πέρασε με το «I put the spell on you» ενώ από τα battles προκρίθηκε έναντι της Celine Michael τραγουδώντας «Bang bang».

Ο Διονύσης Τρενταφίλι είναι 24 ετών, γεννήθηκε στην Αλβανία, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και είναι αυτοδίδακτος στην κιθάρα. Για την blind audition επέλεξε να τραγουδήσει «Ματώνουν οι σκέψεις» έκανε τον Κωνσταντίνο Αργυρό να γυρίσει στο τραγούδι του προϊδεάζοντας τον Σάκη Ρουβά και την Έλενα Παπαρίζου για την επιλογή του coach που θα έκανε στο τέλος την οποία σφράγισε τραγουδώντας ντουέτο μαζί του. «Δεν ξέρω γιατί» ερμήνευσε στα knockouts και πέρασε στη φάση των blind όπου συναγωνίστηκε την Αγάπη Συμεωνίδου στο «Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου» κερδίζοντας την πρόκριση.

Ο 18χρονος Χριστομανώλης Σεγγούνας από τη Ρόδο έχει σαν όνειρο να γίνει τραγουδιστής και να περάσει σε σχολή μουσικών σπουδών. Ερμήνευσε στη σκηνή του Voice «Θύμωσε απόψε η καρδιά» και κατάφερε να γυρίσει την καρέκλα του Κωνσταντίνου Αργυρού, μπαίνοντας αυτομάτως στην ομάδα του. Στα knockouts εμφανίστηκε με το «Κάτι μου κρύβεις» ενώ με το «Ένα λεπτό» στα blind κατάφερε να αφήσει πίσω του τον Γιάννη Μυτιληναίο.

Στη σκηνή του πρώτου live Cross Battle τους #teamPanistes εκπροσωπούν τέσσερις διαγωνιζόμενοι: η Μαρία Κατηρτζίδου, η Μάρω Μαγγανιάρη, η Μαντώ Μαυροειδή και η Μαρία Σακελλάρη.

Η Μαρία Κατηρτζίδου είναι 18 ετών γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κατερίνη και ασχολείται με τη μουσική από οκτώ ετών. Στην blind audition κατάφερε με τον «Θυμό» να γυρίσει την καρέκλα του Πάνου Μουζουράκη ο οποίος της ζήτησε να πει ξανά το ρεφρέν δίνοντας κορώνα στο τέλος η ίδια ακολούθησε την οδηγία αποσπώντας το χειροκρότημα από όλους τους coaches! Στα knockouts προχώρησε με το «Μέχρι το τέλος» ενώ στα battles αντιμετώπισε τον Johny Δίσκο στο «Κάποιες φορές» περνώντας στην επόμενη φάση.

Για τη φωνή της 23χρονης Μάρως Μαγγανιάρη ο coach στα blind μπλόκαρε την Έλενα Παπαρίζου η οποία τον κυνήγησε για να τον τιμωρήσει! Μετά από αυτό η Μάρω δεν θέλησε να επιλέξει κανέναν άλλον παρόλη τη διεκδίκηση των υπολοίπων coaches. Στα knockouts, η πρόκριση ήρθε μέσα από την ερμηνεία της στο τραγούδι «Dangerous woman» ενώ στα battles συναγωνίστηκε τη Βιολέτα Νάτσικα στο «Whatever will be, will be» παίρνοντας το εισιτήριο για τα Cross Battles.

Η 20χρονη δασκάλα πιάνου Μαντώ Μαυροειδή λατρεύει τα τραγούδια της Disney και στα blind ανέβηκε στη σκηνή με το πιάνο της ερμηνεύοντας «Once upon a dream» θυμίζοντας στον coach νεράιδα. Χαρακτηριστικό της εμφάνισής της οι πεταλούδες στο κάτω μέρος των βλεφάρων και τα μπλε μαλλιά. Στα Knockouts ερμήνευσε «Μαραμένα τα Γιούλια» και πέρασε στα blind όπου μονομάχησε με τον Νάσο Ντοβίνο στο «Μαζί Θεός» παίρνοντας την πρόκριση.

Μόλις 16ετών η Μαρία Σακελλάρη είναι μαθήτρια Μουσικού Λυκείου με τη δική της μπάντα. Ανέβηκε στη σκηνή του Voice με το «I ‘d rather go blind» γυρνώντας και τις τέσσερις καρέκλες. Η διεκδίκηση ήταν σκληρή με τους coaches να ανεβαίνουν στη σκηνή για να βρεθούν κοντά της όμως ο Πάνος Μουζουράκης την κέρδισε σχεδόν… τηλεπαθητικά! Από τα knockouts προκρίθηκε με το «Fallin» για να αντιμετωπίσει στα battles την Δώρα Αρβανίτη στο «I don’t want to miss a thing» περνώντας στην επόμενη φάση.

Το #teamHelena στο 1ο live Cross Battle συμμετέχει με τους: Julio Imeri, Λάζαρο Κατσίπη, Λεύκο και Σίσσυ Πολυδώρου.

Ο Julio Imeri είναι 30 ετών, κατάγεται από την Αλβανία και εδώ κι ένα χρόνο έχει μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα για χάρη της Ελληνίδας συζύγου του. Στις blind τραγούδησε «Stay with me» και γύρισε και τις τέσσερις καρέκλες όμως τον κέρδισαν τα λόγια της Έλενας. Στα knockouts ερμήνευσε «Sorry seems to be the hardest word» περνώντας στα battles όπου μονομάχησε με την Άννα Σμυρλόγλου στο «Just give me a reason» κερδίζοντας το εισιτήριο για τα Cross Battles.

Ο Λάζαρος Κατσίπης είναι 31 ετών βιοπορίζεται τα τελευταία έξι χρόνια ως τραγουδιστής και μουσικός σε μαγαζιά αλλά και στο δρόμο. Είναι αυτοδίδακτος στην κιθάρα και παίζει ούτι, λαούτο, μπουζούκι και μαντολίνο. Στα blind πήρε το λαούτο του και τραγούδησε τον «Αποχαιρετισμό» τον διεκδίκησαν ο Πάνος και η Έλενα όμως τον κέρδισε εκείνη. Στα knockouts ερμήνευσε τα «Καράβια Χιώτικα» παίρνοντας την πρόκριση στα battles όπου αντιμετώπισε τον Γιώργο Καστελιώτη «Στο ίδιο έργο θεατές» περνώντας στα Cross Battles.

Ο 33χρονος Λεύκος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη εργάζεται ως καθηγητής φυσικής ενώ έκανε μαθήματα τζαζ μουσικής στο Άμστερνταμ όταν έκανε εκεί το μεταπτυχιακό του. Στις blind γύρισε τρεις καρέκλες με το «Autumn leaves» πείθοντας τον Πάνο από την πρώτη νότα! Τελικά την απόφαση πήρε το καπέλο του για κι εκείνος συνέχισε στα Knockouts με την Έλενα όπου τραγούδησε «I don’t mean a thing». Στα Battles μονομάχησε με την Μαρία Αυξέντη στο «The lady is a trap» κερδίζοντας το εισιτήριο για τα Cross Battles.

Η επίσης 33χρονη Σίσσυ Πολυδώρου από την Πιερία ερμήνευσε στις Blind το «Ζηλεύω» ακούγοντας «Σε θέλω» κι από τους τέσσερις coaches με τον Σάκη Ρουβά να πατάει δύο φορές το κουμπί, τον Κωνσταντίνο Αργυρό να πηγαίνει στο family room για να δει τη μητέρα της και την Έλενα Παπαρίζου να πέφτει στα γόνατα. Στα Knockouts ερμήνευσε «Άσε με να σ’ αγαπάω» και στα Battles αναμετρήθηκε με τον Χριστόδουλο Παπαδάκη στο «Είσαι παντού και πουθενά» εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Από το #teamSakis στο 1ο live Cross Battle θα διαγωνιστούν οι: Ελένη Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσαρσιταλίδης και Λάμπρος Τσιαπούτας.

Η 27χρονη Ελένη Παπαδοπούλου από τη Θεσσαλονίκη σπούδασε λογιστική όμως την κέρδισε το τραγούδι με το οποίο ασχολείται επαγγελματικά. Με την Blind audition της και το τραγούδι «Κουβέντα στην κουβέντα» κέντρισε το ενδιαφέρον του Σάκη ο οποίος γύρισε την καρέκλα του και την πήρε στην ομάδα του. Στα knockouts πέρασε με το «Ελενίτσα» ενώ στα Battles αντιμετώπισε τον Ηλία Φωτιάδη στο «Δε σε ξεπέρασα» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Ο 16χρονος Γιάννης Τσαρσιταλίδης από το Λουτράκι είναι μαθητής στο Μουσικό Λύκειο της Κορίνθου και έχει τη δική του μπάντα. Τραγούδησε «Beggin’» στις Blind γυρνώντας τρεις καρέκλες με την Έλενα να μετανιώνει που δεν γύρισε. Μετά από έντονη διεκδίκηση επέλεξε την ομάδα του Σάκη και στα Knockouts τραγούδησε «Falling» περνώντας στα Battles. Εκεί μονομάχησε με την Chryssa Dom στο «Take me to church» κερδίζοντας το εισιτήριο για τα Cross Battles.

Ο Λάμπρος Τσιαπούτας είναι 23 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο αλλά τα τελευταία χρόνια μένει στην Αθήνα όπου σπουδάζει Μουσικολογία. Στις Blind ερμήνευσε «Μέχρι το τέλος του κόσμου» και έκανε τον Σάκη να γυρίσει την καρέκλα του μπαίνοντας κατευθείαν στην ομάδα του. Στα knockouts τραγούδησε «Αφού σε βρήκα δε σ’ αφήνω» περνώντας στα Battles όπου αναμετρήθηκε με την Σταυρούλα Δημητροπούλου στο «Πιο πολύ» κερδίζοντας μία θέση στα Cross Battles.