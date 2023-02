Πυρετός στα Σαββατόβραδα – Σκορδά εναντίον Κορομηλά και Κοκλώνη

Από απόψε 18 Φεβρουαρίου, τα βράδια του Σαββάτου αλλάζουν τηλεοπτικά. Πλέον, οι επιλογές που θα έχουν οι τηλεθεατές είναι αρκετές ενώ βλέπουμε μεγάλα ονόματα να ρίχνονται στην αρένα.

Στις 20.00, come back κάνει το «Just the 2 of us». Έπειτα από ένα πολύ μικρό διάστημα αποχής, αφού έριξε αυλαία παραμονή Πρωτοχρονιάς, το μουσικό σόου του ALPHA επιστρέφει και θα διεκδικήσει το δικό του μερίδιο. Τα πιο επιτυχημένα πάρτι οφείλονται στον οικοδεσπότη τους κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Νίκο Κοκλώνη, που με το κέφι, την ενέργεια και τις μοναδικές του εκπλήξεις, απογειώνει τη διασκέδαση σε κάθε live. Ανατρεπτικό και πιο φρέσκο από ποτέ, έρχεται για να γίνει για μια ακόμα φορά το απόλυτο πάρτι του Σαββάτου. Με νέες high tech εφαρμογές φέρνει την εικονική πραγματικότητα στο θεαματικό stage, κάνοντας τους τηλεθεατές να νιώθουν σαν να βρίσκονται εκεί. Για πρώτη φορά το σόου υποδέχεται 18 μοναδικά ζευγάρια, το πιο πλούσιο ρόστερ από ποτέ, ζευγάρια αναπάντεχα και ξεχωριστά, που θα αποκαλυφθούν με έναν εντυπωσιακό τρόπο στην πρεμιέρα. Οι παίκτες είναι αποφασισμένα να δώσουν ρεσιτάλ ερμηνείας και να κατακτήσουν όχι μόνο τους τηλεθεατές, αλλά και την all-star κριτική επιτροπή, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή, και την Καίτη Γαρμπή.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, στις 21.00, ξεκινούν τα live του «Voice» με τη μοναδική Φαίη Σκορδά να δοκιμάζεται για πρώτη φορά στη βραδινή ζώνη. Στα live Cross battles οι ομάδες του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Πάνου Μουζουράκη, της Έλενας Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά διασταυρώνονται σε συγκλονιστικές μουσικές μονομαχίες. Μόλις επτά διαγωνιζόμενοι θα προκριθούν στον ημιτελικό από το πρώτο Cross Battle και το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που έχει τον τελευταίο λόγο.

Η Ρούλα Κορομηλά παραμένει πιστή στο MEGA. Απόψε, στο «Σπίτι με το MEGA», στις 21.00, υποδέχεται δύο σπουδαίους καλλιτέχνες και στόχο έχει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών. Ο Λευτέρης Πανταζής και ο Χρήστος Δάντης θα μας διασκεδάσουν με τα δημοφιλή τραγούδια τους. Ο Λευτέρης Πανταζής, ένας από τους πιο επιτυχημένους λαϊκούς τραγουδιστές εδώ και δεκαετίες, ανεβάζει το κέφι από το πρώτο λεπτό που θα βρεθεί στη σκηνή, από τις πρώτες νότες που θα ακουστούν. Ο Χρήστος Δάντης, με τη διαχρονικά εξαιρετική φωνή του και τον χαρακτηριστικό τρόπο ερμηνείας του, θα τραγουδήσει μοναδικά «Το παλιό μου παλτό», όπως και άλλες πολλές επιτυχίες.

Μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, θα έχει το τι θα δείξουν οι πίνακες της Nielsen και ποιος από τους προαναφερθέντες θα κόψει πρώτος την…. κορδέλα της τηλεθέασης!

