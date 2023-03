Survivor All Star: Αποχώρησε με χαμόγελο η Ευρυδίκη - Δράμα για τον Γιώργο που δεν στηρίζουν οι Μπλε

Survivor All Star Spoiler: Γεμάτο ανατροπές το επεισόδιο της Πέμπτης - Μία ακόμα αποχώρηση παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του ριάλιτι επιβίωσης.

To νέο επεισόδιο του Survivor All Star επέστρεψε το βράδυ της Πέμπτης, και μπορεί οι «Μαχητές» να κέρδισαν ακόμα ένα έπαθλο φαγητού, αλλά το βασικό μενού στο Survivor All Star της Πέμπτης είχε την αποχώρηση ενός ακόμα παίκτη.

Πείνα στους Κόκκινους

«Δεν ξέρουμε πόσες ημέρες έχουμε να φάμε. Πραγματικά δεν ξέρω με τι δυνάμεις θα πάμε στο έπαθλο φαγητού. Όλη η ομάδα πέφτει ένας - ένας σαν τα κοτόπουλα. Δεν μας παίρνει να το χάσουμε, πρέπει να το κερδίσουμε. Σκέφτομια τα ματσαρίσματα και το τι θα συμβεί. Οι μισοί βλέπουν μαυρίλες, οι άλλοι μισοί ζαλίζονται, πονάει όλο μας το σώμα από το χθεσινό αγώνισμα», είπε η Σταυρούλα Χρυσαειδή στην κάμερα του Survivor.

«Πεινάω πολύ σήμερα», είπε η Αφροδίτη Σκαφίδα με τον Σπύρο Μαρτίκα να απαντά: «Δεκαέξι μέρες νηστικοί».

«Μπορεί να είναι και ο τελευταίος μου αγώνας. Δεκαέξι ημέρες απόλυτης πείνας και αν είναι ο τελευταίος μου αγώνας εύχομαι να είναι το τελευταίο γεύμα με την ομάδα. Αν δεν αποχωρήσω εύχομαι να είναι ένας τελευταίος αγώνας που θα αλλάξει πολλά στην κόκκινη ομάδα», δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας στην κάμερα του Survivor All Star.

«Δεν υπάρχουν περιθώρια κι άλλης ήττας. Πρέπει να φάμε επιτέλους, να πάρουμε λίγη ενέργεια, να ανέβει η ψυχολογία, να σηκώσουμε κεφάλι, να μπεί λίγο τροφή στο στομάχι μας εκτός από αυτή την καρύδα που ανάθεμα πως την τρώμε τόσες ημέρες», είπε ο Σάκης Κατσούλης.

«Είμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση, πεινάμε πάρα πολύ. Διψάμε για νίκη, διψάμε για φαγητό και γενικά διψάμε για μία λύτρωση σε αυτή την ομάδα», είπε με τη σειρά της η Ελευθερία Ελευθερίου.

«Το παιδί μάλαμα»

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος πιστεύει πως εκείνος θα αποχωρήσει και μιλώντας στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης είπε για την υποψηφιότητά του: «Έπαθλο φαγητού σήμερα θέλω να σκυλιάσω, θέλω να φάω, μπορεί να είναι και το τελευταίο μου γεύμα με την μπλε ομάδα. Θέλω να φύγω με το κεφάλι ψηλά, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Τουλάχιστον έχω να το λέω αυτό αν είναι ο τελευταίος μου αγώνας το έζησα το παιχνίδι, ήμουν σωστός, δεν μπήκα σε διαμάχες και ίντριγκες, έπαιξα, έφερα πόντους για την ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος με μένα πρώτα και μετά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου».

Στη συνέχεια, μιλώντας με την ομάδα του είπε ότι πιστεύει πως θα είναι εκείνος ο παίκτης που θα αποχωρήσει από το συμβούλιο.

«Σκέφτομαι κιόλας και λέω εγώ τώρα σε περίπτωση που δεν φύγω και δεν είναι ο τελευταίος μου αγώνας μήπως ξαναψηφιστώ την επόμενη εβδομάδα; Άρα πάλι τα ίδια; Έχουν βρει το παιδί μάλαμα και το βαράνε», συμπλήρωσε.

Ακόμα μία νίκη για τους Μπλε

Νικητές στο αγώνισμα επάθλου φαγητού ήταν για μία ακόμα φορά οι Μαχητές καθώς επικράτησαν σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα με 10-9.

O Τάκης Καραγκούνιας, αναμετρήθηκε με τον Σπύρο Μαρτίκα στον στίβο μάχης και κατάφερε να φέρει έναν πόντο για την ομάδα του στο 5-5.

Αμέσως μετά τη νίκη του πήγε νευριασμένος προς τον κόκκινο πάγκο και είπε: «Ο παππούς, έτσι είναι ο παππούς».

Μετά συνέχισε τον πανηγυρισμό του και άρχισε να φωνάζει «Ο παππούς ρε, ο παππούς», κάνοντας μία αναφορά στον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, που όπως είπε τον αποκαλεί έτσι από την αρχή του παιχνιδιού.

Ο Κύπριος πήγε να συμφιλιωθεί μαζί του, δίνοντάς του το χέρι. «'Ελα δω ρε» είπε στον Τάκη Καραγκούνια μετά τη νίκη του, αλλά εκείνος δεν πήγε.

Αποχώρηση με δύο όψεις

Υποψήφιοι για αποχώρηση ήταν οι Σπύρος Μαρτίκας, Ελευθερία Ελευθερίου, Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και Γιώργος Ασημακόπουλος.

Από την ψηφοφορία, το κοινό αποφάσισε να αποχωρήσει από το Survivor All Star η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

«Απόλαυσα την κάθε στιγμή, φεύγω με το κεφάλι ψηλά και θέλω να πω στα παιδιά να το απολαύσουν. Σίγουρα η κόκκινη ομάδα θα δυναμώσει με την αποχώρηση μου» τόνισε, μεταξύ άλλων, η Ευρυδίκη.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ασημακόπουλος δεν έκρυψε την απογοήτευση του για την στήριξη που δεν νιώθει να έχει από την ομάδα του.

«Ευχαριστώ παιδιά, την επόμενη εβδομάδα πάλι! Ρε φίλε, είμαι στεναχωρημένος! Τι να κάνω… Δηλαδή κακό είναι που βλέπω ότι η ομάδα μου δεν με στηρίζει; Δεν μου είπε κανείς «καλή επιτυχία» όταν μπήκα μέσα στο συμβούλιο. Μόνο ένα δυο άτομα. Αλήθεια, αν είναι έτσι να φύγω ρε φίλε γιατί το βλέπω ρε παιδιά ότι δεν με γουστάρετε» είπε, με μάτια δακρυσμένα, ο παίκτης των Μαχητών με όλη την ομάδα να τον πλησιάζει για να τον αγκαλιάσει.