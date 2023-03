Σε αυτό το Survivor τα έχουμε δει όλα, με τις αποκαλύψεις καλά να κρατούν.

Αυτό δεν είναι ένα απλό ριάλιτι! Είναι ένα «Survivor All Star» όχι όμως στους στίβους μάχης, αλλά στα μαγειρέματα… Μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες που βρίσκεται στον αέρα, μετράμε τέσσερις αποβολές που έχουν συζητηθεί όσο τίποτα άλλο.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό του Ηλία Γκότση και του Γιωρίκα Πιλίδη. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι αποχωρούν από το παιχνίδι, καθώς έχουν παραβιάσει βασικούς κανόνες. Οι μεγάλες αποκαλύψεις, όμως, ήρθαν από το «Πρωινό Μας» που ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν τότε που ο Ατζούν Ιλιτζαλί είχε κάνει την δημοπρασία με τα φαγητά.

Ο Ηλίας Γκότσης ήταν ο μόνος που δεν «χτύπησε» κανένα πιάτο, κάτι που παραξένεψε τον Τάκη Καραγκούνια ο οποίος τον κατηγόρησε για χρήση κινητού αλλά και για τροφή. Η παραγωγή, τότε, ρώτησε τον Τάκη ξεκάθαρα αν επιμένει σε αυτά που λέει κι αν θέλει να κατηγορήσει τον Γκότση για κάτι συγκεκριμένο. Μετά από έρευνα, λοιπόν, της παραγωγής εντοπίστηκε ένας local στου οποίου το κινητό φαινόταν πως έγινε κατάθεση 300 ευρώ από τον Γιωρίκα Πιλίδη. Συγκεκριμένα άνθρωπος του Γιωρίκα που βρισκόταν πίσω στην Ελλάδα έστειλε στον local τα λεφτά.

Οι δυο παίκτες ρωτήθηκαν από την παραγωγή μπροστά σε όλους για το αν έχουν παραβεί κάποιον κανονισμό κι ενώ ο Πιλίδης το παραδέχθηκε και ζήτησε συγγνώμη, ο Ηλίας Γκότσης αρνήθηκε τα πάντα. Για κακή του τύχη, ένας άλλος local είπε ότι είχε λίστα γραμμένη στα αγγλικά με πράγματα που ήθελε ο Γκότσης να του φέρουν.

Την ίδια μοίρα, βεβαίως, είχαν και η Κατερίνα Δαλάκα με την Ασημίνα Χατζηανδρέου. Ο Νίκος Μπάρτζης τις ακολούθησε στο δάσος και τις έπιασε να έρχονται σε επαφή με έναν τρίτο άνθρωπο και να τους δίνει κινητό. Σύμφωνα με τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, η παραγωγή διαπίστωσε πως ο Νίκος Μπάρτζης είπε την αλήθεια.

Ένας ντόπιος, έδωσε στην Ασημίνα και στην Κατερίνα ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό παραβίαζε τους κανόνες του παιχνιδιού, οι οποίοι είναι αυστηροί κι έτσι οι δύο αθλήτριες αποβλήθηκαν αφήνοντας πίσω τους τις θέσεις των μεγάλων φαβορί.

Όπως γίνεται αντιληπτό και στις τέσσερις αποβολές, το κοινό στοιχείο είναι οι ντόπιοι. Οι άνθρωποι που ζουν μόνιμα στον Άγιο Δομίνικο και έχουν ανάγκη τα χρήματα, μπαίνουν σε διαδικασία να βοηθούν τους παίκτες με το αζημίωτο.

Φυσικά, όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, πολλές αποκαλύψεις αφορούν και στην παραγωγή. Δεν είναι τυχαίο, που μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», είδαμε το μήνυμα που είχε στείλει ο Σπύρος Μαρτίκας στην αδερφή του την περασμένη χρονιά. Δημοσιογράφος της εκπομπής, παρουσίασε τον πάπυρο με το χειρόγραφο μήνυμα του φαρμακοποιού στον περσινό κύκλο, το οποίο θα έφτανε στην αδερφή του με μεσάζοντα, άνθρωπο της παραγωγής.

«Σε αγαπώ, έχε τον νου σου σε παρακαλώ. Είναι τρομερά δύσκολα εδώ. Μία δύσκολη φυλακή πείνας» γράφει ο Μαρτίκας στον πάπυρο, το περιεχόμενο του οποίου εστάλη στην αδερφή του. Όσο για τον άτομο που μεσολάβησε για να φτάσει το μήνυμα στη Θεοδώρα Μαρτίκα, έγραψε: «Ο ... που σου στέλνει τώρα είναι ο φύλακας άγγελός μου εδώ. Αποθήκευσε στα τηλέφωνά μας το τηλέφωνό του».

Τα ξεκατινιάσματα στα social media

Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, στα social media και ειδικά στο Twitter γίνεται χαμός. Πρώην παίκτες βγάζουν μαχαίρια και μοιράζονται πολλά από τα μυστικά τους.

Ο Τζειμς Καφετζής αποκάλυψε έμμεσα στο προφίλ του στο Twitter ότι δεν υπάρχει παίκτης που δεν έχει κλέψει φαγητό. Αυτό είχε ως συνέπεια να ξεσπάσει άγριος καβγάς ανάμεσα στον Άρη Σοϊλέδη και την Βρισηίδα Ανδριώτου. Ο ποδοσφαιριστής κατηγόρησε την πρώην παίκτρια του «Survivor All Star» ότι έκανε πικ νικ στη ζούγκλα, με την Βρισηίδα να τονίζει πως δεν έκλεψε ποτέ φαγητό.

Ο Άρης Σοϊλέδης τότε πέταξε «βόμβα» για τον σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα. «Καλά αν ασχοληθώ εγώ μαζί σου καήκαμε. Το ότι μια φορά βρήκαν τα κορίτσια φαγητό και μου έδωσαν να φάω δεν σημάνει ότι έκλεψα… τουλάχιστον ήταν άνθρωποι. Ενώ εσύ που αγόραζες, δεν έδινες μόνο σε εμένα για να πεθάνω και να φύγω από το παιχνίδι! Τι δεν θυμάσαι τα λόγια σου;», είπε η Βρισιήδα με τον Άρη να απαντά: «Πάλι ψέματα λες στον κόσμο. Όχι μια φορά πολλές φορές έλα σε παρακαλώ… Σε σένα να έδινα Εγώ φαγητό;; που να μου κοβόταν το χέρι… αλλά να σου θυμίσω ότι σου έδινε ο Σπύρος με τα λεφτά που του έστελναν οι δικοί του… Έλα φιλάκια. Ψέματα; Έλα σου έρχεται η βόμβα».

Όλα αυτά βεβαίως δεν ήταν αρκετά και ξεκίνησε τα δημόσια μηνύματα και ο Τριαντάφυλλος. «Ερώτηση κρίσεως, γιατί όλοι δεν έχουν χάσει κιλά εκεί μέσα εκτός από τον Τάκη Καραγκούνια; Γιατί όλοι φουσκοτούληδες εκτός από τον Τάκη; Όταν ο Τάκης δέχθηκε επίθεση από όλους που ήξεραν πράγματα; Ο Βάσαλος γιατί απορεί αφού έχει τηλεφωνάκι εκεί μέσα; Γιατί η παραγωγή κάποιους τους βοηθάει; Βασάλο λες πολλά και είσαι ο νούμερο 1 τηλεφωνάκιας εκεί!!! Τώρα εσείς βγάλτε τον νικητή», έγραψε «ρίχνοντας βολές» στον Κωνσταντίνο Βασάλο.

Κώστας Αναγνωστόπουλος: Όσες φορές έχει «κάψει» παραγωγή

Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, από την πρώτη στιγμή που αποχώρησε από τον All Star κύκλο, έδειξε ότι είναι έτοιμος για όλα. Δεν σταματά να σχολιάζει τα όσα γίνονται και να αφήνει αιχμές για την παραγωγή.

«Πώς γίνεται να μην έχει γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor και να ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (αποχωρεί η Νικόλ), όταν ΜΟΝΟ 4 συγκεκριμένα στελέχη το γνωρίζουν; Ποιο από αυτά τα 4 άτομα δίνει τα spoiler πριν καν γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης; Για ακόμη μια φορά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αν κάποιο από αυτά τα στελέχη άλλο, ας φύγει. Thanks me later παιδιά», έγραψε πριν από λίγες ημέρες.

Στη πρώτη του συνέντευξη, επίσης, στη Φαίη Σκορδά και το «Πρωινό Μας» είχε πει: «Ο λόγος που έφυγα χωρίς να πω κάτι ήταν ότι και να έλεγα αυτό που ήθελα δεν θα το έπαιζε η παραγωγή γιατί δεν τους άρεσε. Και τώρα που βγήκα αυτό βλέπω. Για δέκα μέρες δεν έδινα προσωπικές συνεντεύξεις, είχα φάει μια κόκκινη κάρτα από την παραγωγή γιατί δεν έκανα κάποια πράγματα που μπορεί να θέλανε και δεν έπαιζα πουθενά».