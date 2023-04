ΣΚΑΪ: Τα πρότζεκτ που συζητιούνται για την επόμενη χρονιά - Τι γίνεται με το Survivor

Τηλεπαιχνίδια και σόου βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ανθρώπων του ΣΚΑΪ

Το «Survivor All Star» είναι το δυνατό χαρτί του ΣΚΑΪ για το δεύτερο μισό της σεζόν, ωστόσο τα στελέχη του καναλιού έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη σεζόν και στο τι μέλλει γενέσθαι.

Αν και δημοσιεύματα θέλουν τις σχέσεις του καναλιού του Φαλήρου και του Ατζούν Ιλιτζαλί να έχει «κλονιστεί», κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ότι ισχύει. Κάποια από τα προγράμματα, των οποίων τα δικαιώματα έχει ο Τούρκος παραγωγός, βρίσκονται ψηλά στη λίστα του ΣΚΑΪ. Ο επόμενος κύκλος του «Voice» έχει ανακοινωθεί, ωστόσο ακόμη δεν έχει αποφασισθεί το αν θα κρατήσει συντροφιά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Βέβαιο ακόμη θεωρείται ότι θα υπάρξει νέο «Survivor» στις αρχές του 2024 με ανατροπές και εκπλήξεις.

Ένα ακόμη πρόγραμμα που έχει «κλειδώσει» είναι το τηλεπαιχνίδι «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». To κόνσεπτ, που έγινε γνωστό μέσα από τον ΑΝΤ1 με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και κριτή τον Έκτορα Μποτρίνι, είχε αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, δύο συμμετέχοντες με βοηθούς τις μαμάδες τους έχουν στη διάθεση τους συγκεκριμένο χρόνο για να φτιάξουν ένα πιάτο από μία αγαπημένη τους συνταγή. Προσοχή όμως, οι μαμάδες απαγορεύονται να πιάσουν τις κουτάλες! Το μόνο που κάνουν είναι να καθοδηγούν βήμα-βήμα τα τέκνα τους στην παρασκευή της συνταγής και τα καμάρια τους να εκτελούν. Παρουσιαστής θα είναι ο Μάρκος Σεφερλής, ενώ ο Έκτορας φαίνεται ότι θα βρεθεί ξανά στη θέση του κριτή.

Στα σκαριά είναι και δύο τηλεπαιχνίδια. Ο ΣΚΑΪ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα του «Still Standing» αλλά και του «Μονομάχου». Το πρώτο έγινε γνωστό στην Ελλάδα μέσα από τον ΑΝΤ1 και πρόκειται για ένα τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει γνώσεις και ψυχαγωγία. Δέκα μονομαχίες γνώσεων με τον κεντρικό παίκτη να έχει στη διάθεσή του τρία πάσο και μία λάθος απάντηση να αρκεί για να ανοίξει η καταπακτή, να πέσει στο κενό και να οδηγήσει τον αντίπαλό του στην αφετηρία ενός καινούριου κύκλου επιβίωσης, είναι οι κανονισμοί. Όσον αφορά στον «Μονομάχο»; Είχε προβληθεί από τη συχνότητα του STAR με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο και τώρα προορίζεται για τη νέα σεζόν με τον ίδιο οικοδεσπότη.

Παράλληλα, οι ιθύνοντες ενδιαφέρονται για το σόου «I’m a Celebrity Get Me Out of Here». Τα δικαιώματα τα είχε εξασφαλίσει ο ΑΝΤ1, όμως όπως φαίνεται ετοιμάζονται να «αλλάξουν χέρια». Οι παίκτες θα δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις και οριακές καταστάσεις, θα έρθουν αντιμέτωποι με τους φόβους τους μέσα από τρομακτικές δοκιμασίες, με σκοπό να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση. Είναι ένα κόνσεπτ που έχει στοιχεία «Survivor» και θα τραβήξει τα βλέμματα των τηλεθεατών, αν αποφασισθεί να βγει στον αέρα.