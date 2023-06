«And Just Like That…»: Η μεγάλη επιστροφή της Σαμάνθα Τζόουνς και οι δύο απαράβατοι όροι που έθεσε

Η Κιμ Κατράλ επιστρέφει ως Σαμάνθα Τζόουνς στο spin off του «Sex and The City», για μία cameo εμφάνιση στο «And Just Like That» με τους δικούς της όρους

Για ένα μόνο βράδυ η πιο «αγαπημένη γυναικοπαρέα» της μικρής οθόνης θα είναι και πάλι μαζί.

Σύμφωνα με το Variety η Κιμ Κατράλ (Kim Cattrall) επιστρέφει ως «Σαμάνθα Τζόουνς» στο φινάλε της 2ης σεζόν του «And Just Like That», από τη συχνότητα του Max.

Η πρωταγωνίστρια φέρεται να βρέθηκε στα γυρίσματα της σειράς στις 22 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη και να γύρισε μόνο μία σκηνή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το PageSix η Κατράλ είχε θέσει δύο απαράβατους όρους. Ο πρώτος ήταν να μην δει τις πρωταγωνίστριες της σειράς και ο δεύτερος να μην συναντηθεί με τον παγωγό του «And Just Like That», Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

Σύμφωνα με το σενάριο στο spin off του «Sex and The City», η «Σαμάνθα», η οποία μένει πλέον μόνιμα στο Λονδίνο θα έχει μία τηλεφωνική συνομιλία με την Κάρι Μπράντσο την οποία υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η διάσημη ενδυματολόγος Πατρίτσια Φιλντ (Patricia Field), επιμελήθηκε την εμφάνισή της.

Σημειώνεται ότι η Κιμ Κατράλ υποδύθηκε την Σαμάνθα Τζόουνς για έξι σεζόν στο «Sex and the City» και στην συνέχεια στις δύο ταινίες που ακολούθησαν μαζί με τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις και Σίνθια Νοξ.

Ο δεύτερος κύκλος του «And Just Like That» κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου.