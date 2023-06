Στικούδη σε Τριαντάφυλλο: «Θα ήθελες να είναι δικό σου το "Μπαμ και κάτω;"»

Ο Τριαντάφυλλος απάντησε κατηγορηματικά «Εννοείται».

Η Κατερίνα Στικούδη μετά τις βαθμολογίες των κριτών στο Just the Two of Us έκανε μία ερώτηση στον Τριαντάφυλλος «αν θα ήθελες να είναι δικό σου τραγούδι το 'Μπαμ και κάτω';».

Μάλιστα, η ερώτηση αυτή έκανε τον Τριαντάφυλλο να θυμηθεί κάτι απο το παρελθόν και τη συνεργασία του με τον Λάμπη Λιβιεράτο: «Όταν ήμασταν στις Χάντρες με τον Λάμπη ξεκινάμε και την πρώτη μέρα γεμάτο το μαγαζί, τη δεύτερη μέρα άδειο, και λέμε ΄πάει.. Θα γυρίσουμε πίσω΄. Μετά βγαίνουν όλα τα τραγούδι, 'Μπαμ και κάτω', 'Τι ήμουνα για σένα' του Ρέμου, ' Βλέπω κάτι όνειρα' το δικό μου, 'Μη γυρίσεις ξανά' της Νατάσσας.. Και έγινε ένας πανικός».

