Καίτη Γαρμπή: Ξέσπασε για τον Γιάννη Φλωρινιώτη - «Το διαβάζω παντού και με ενοχλεί...»

«Τραγουδίστριες ήμασταν κοντά του και χωρίς εμάς δεν πήγαινε πουθενά», είπε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή

Η Καίτη Γαρμπή κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Just the Two of Us» αποφάσισε να κάνει μία «παρέμβαση» με αφορμή το θάνατο του Γιάννη Φλωρινιώτη και όσα λέγονται για την ίδια και τη Λιάνα Γαρμπή.

«Δεν έχει σχέση με το Γιάννη, αλλά έχει με τη δική μου σχέση με το Γιάννη. Διαβάζω και γράφουν όλοι: 'Καίτη Γαρμπή και Λιάνα Γαρμπή, το μπαλέτο του Φλωρινιώτη΄. Ο Γιάννης είχε μπαλέτο και, μάλιστα, πάντα πολυμελές» είπε η τραγουδίστρια.

«Ήμασταν 4 τραγουδίστριες, οι 2 βασικές, η Λιάνα και εγώ. Θέλω να το διευκρινίσω γιατί το διαβάζω παντού και με ενοχλεί. Τραγουδίστριες ήμασταν κοντά του και χωρίς εμάς δεν πήγαινε πουθενά».

