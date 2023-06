Καλοκαιρινές εκπομπές στην τηλεόραση: Τα σχέδια των καναλιών για ψυχαγωγία και ενημέρωση

Ποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί θα ρίξουν στην αρένα ενημερωτικά και ψυχαγωγικά φορμάτ. Χωρίς διακοπές η Μαρία Αναστασοπούλου στην ενημέρωση, ενώ στη ψυχαγωγία έρχεται ο Τριαντάφυλλος

Η τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώνεται, ωστόσο ο ανταγωνισμός είναι τόσο σκληρός που αρκετοί από τους ιθύνοντες των καναλιών αποφάσισαν να ρίξουν στην αρένα καλοκαιρινές εκπομπές.

Το OPEN είναι ένα από αυτά. Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Ποιος είναι πρωινιάτικα;» θα αποχαιρετίσει τους τηλεθεατές, την Παρασκευή 30 Ιουνίου. Η Μπέττυ Μαγγίρα θα παραδώσει τα ηνία στις Μαριάντα Πιερίδη και Φελίσια Τσαλαπάτη. Η τραγουδίστρια, που απείχε αρκετά χρόνια από τα δρώμενα και έκανε come back μέσα από το μουσικό σόου, και η δημοσιογράφος-ραδιοφωνική παραγωγός έχουν μία εξαιρετική σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη λόγω του «Just the 2 of us», στοιχείο που λειτούργησε θετικά στο να τους γίνει πρόταση για καλοκαιρινή εκπομπή.

Στην παρέα τους θα βρίσκεται και ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα: «Στο καλύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης παιδιά στο OPEN από Δευτέρα με Παρασκευή, Ντάφυ πρωινό ετοιμαστείτε να λέμε την πιο γλυκιά καλημέρα. Η Φελίσια Τσαλαπάτη αυτό το όμορφο κορίτσι το δροσερό και η Μαριάντα Πιερίδη η θεά, τριάδα φωτιά». «Θα είμαι στην καλοκαιρινή εκπομπή του OPEN αλλά δεν ξέρω ακόμα ποιοι άλλοι θα είναι μαζί και ποιοι έχουν επικυρώσει την συμφωνία. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, πολύ ωραίο σχήμα μού ακούγεται και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία σύνθεση ανθρώπων» δήλωσε ο Γιάννης Μπούτος επιβεβαιώνοντας την παρουσία του.

Καλοκαιρινή εκπομπή, όμως, ετοιμάζει και ο ALPHA χωρίς ωστόσο να έχουν «κλειδώσει» τα ονόματα. Ενημερωτικό περιεχόμενο, ρεπορτάζ και κάποια πιο ανάλαφρα θέματα θα είναι η βασική σκαλέτα. Το μαγκαζίνο θα βγει στον αέρα μετά την 7η Ιουλίου, όπου Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου θα αποχαιρετίσουν με «Happy Day» και «Super Κατερίνα».

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, με την ολοκλήρωση του «Καλημέρα Ελλάδα» και του «Πρωινού», επίσης στις 7 Ιουλίου, τα ηνία θα αναλάβει η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Νίκος Ρογκάκος. Οι δύο παρουσιαστές, αρχικά, θα βρίσκονται μαζί ενώ στη συνέχεια θα φεύγουν εναλλάξ για ένα μικρό διάλλειμα για χαλάρωση και ξεκούραση.

Όσον αφορά στο MEGA, οι πρωινές εκπομπές «Mega Καλημέρα» και «Πάμε Δανάη» θα πουν την τελευταία «καλημέρα» της χρονιάς την Παρασκευή 7 Ιουλίου. Αν και ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, υπάρχει η σκέψη όλο το καλοκαίρι το δημοσιογραφικό επιτελείο να βρίσκεται στις επάλξεις και μία ομάδα από παρουσιαστές του ενημερωτικού τομέα να κρατούν τα ηνία μιας πρωινής εκπομπής όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.