Πότε τελειώνουν «My style rocks» και «Just the 2 of us»

Η αντίστροφη μέτρηση για τους μεγάλους τελικούς έχει ξεκινήσει.

Μετά το τέλος του «MasterChef», δύο ακόμη σόου ετοιμάζονται να ρίξουν αυλαία. Το «My style rocks» στον ΣΚΑΪ αποχαιρετά το κοινό την Πέμπτη 29 Ιουνίου με ένα σπέσιαλ επεισόδιο στις 17.00.

Η Κατερίνα Καραβάτου θα υποδεχτεί στο πλατό, για τελευταία φορά, τις διαγωνιζόμενες με προσωπικό στυλ, δυναμισμό, και άποψη, που θα πρέπει να αποδείξουν στην κριτική επιτροπή ότι είναι fashion experts!

Τρεις κορυφαίες προσωπικότητες από το χώρο της μόδας, ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης που παραμένει σταθερή αξία για το «My Style Rocks», αξιολογούν τις επιλογές και αναμένουν με αγωνία το όνομα της φετινής νικήτριας. Να σημειωθεί, σήμερα, το κοινό θα δει το πρώτο διαγωνιστικό μέρος του ημιτελικού όπου κάθε fashionista θα επιμεληθεί ένα look πάνω σε δικό της concept και θα το παρουσιάσει στις συμπαίκτριές της και την κριτική επιτροπή.

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων, 6 πρώην παίκτριες του «My Style Rocks» κάνουν την είσοδό τους στο πλατό. Η Ρέινα Βενέτη, η Ευτυχία Γαντά, η Τζένη Γεωργιάδου, η Ειρήνη Παπαβασιλείου, η Χαρά Βογδοπούλου και η Ίριδα Παπουτσή περπατούν ξανά στην πασαρέλα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει και για το «Just the 2 of us». Το πάρτι συνεχίζεται αυτό το Σάββατο στις 21.00 στον ALPHA, όπου το απόλυτο show των ανατροπών μπαίνει σιγά-σιγά στην τελική ευθεία. Στον ημιτελικό του Σαββάτου μας περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις και άκρως εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ο απολαυστικός Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται στη σκηνή την εκρηκτική Λένα Ζευγαρά, για ένα live πρόγραμμα που θα μας ξεσηκώσει. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ανεβάζει το κέφι στα ύψη με τις επιτυχίες της και αποτελεί την ιδανική επιλογή για να ενισχύσει τη διασκέδαση του Σαββάτου.

Ο ημιτελικός του «J2US» δεν θα έχει τίποτα λιγότερο από μεγάλες ανατροπές, φαντασμαγορικές εμφανίσεις και δυνατές ερμηνείες από τα 6 ζευγάρια του λαμπερού show, με την αγωνία να κορυφώνεται λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της 8ης Ιουλίου.