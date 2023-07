Καλοκαίρι 2023: Οι παρουσιαστές που θα κρατήσουν τα ηνία της τηλεόρασης

Η σεζόν μπορεί να τελειώνει για κάποιους, όμως για άλλους συνεχίζεται με καλοκαιρινές εκπομπές

Σε ρυθμούς καλοκαιρινούς αρχίζει να μπαίνει η μικρή οθόνη. Από τις 10 Ιουλίου τα ηνία της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας περνούν σε νέους παρουσιαστές, καθώς οι περισσότερες εκπομπές της χειμερινής σεζόν ρίχνουν αυλαία.

Στο μέτωπο του ALPHA, ο Σταύρος Μονεμβασιώτης και η Βίκυ Χαντζή, από τις 09.45 έως τις 13.00, θα μας μεταφέρουν όλες τις σημαντικές ειδήσεις και την έκτακτη επικαιρότητα. Μαζί τους θα είναι ολόκληρη η δημοσιογραφική ομάδα της ενημέρωσης του καναλιού. Η ενημερωτική εκπομπή «Alpha τώρα» έρχεται με όλες τις πληροφορίες για την καθημερινότητά μας, με τα κυριότερα θέματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με πρόσωπα που προκάλεσαν συζητήσεις, με ειδήσεις από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και των τεχνών. Θα εστιάζει στα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας που αφορούν την κοινωνία, αναζητώντας τη λύση. Καθημερινές συνδέσεις με τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου και προτάσεις για να γίνει το καλοκαίρι μας ακόμα πιο όμορφο, όπου κι αν βρισκόμαστε. Η Βίκυ Χαντζή και ο Σταύρος θα μας παρουσιάζουν επίσης θέματα που αφορούν τους νέους, προτάσεις για διακοπές και ψυχαγωγία, καθώς και συμβουλές και πολλά χρηστικά ρεπορτάζ.

Στον ΑΝΤ1, από τις 10 Ιουλίου θα προβάλλεται το μαγκαζίνο «Καλοκαίρι μαζί» στις 08.00. Καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ο Νίκος Ρογκάκος, η Μαρία Αναστασοπούλου, ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο Αντώνης Φουρλής κι η Ηρώ Ράντου, καθώς και όλη η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, για να καταγράψει και να αναλύσει την επικαιρότητα και όλες τις ειδήσεις. Πολιτική, Οικονομία, Κοινωνία, Αθλητισμός, Πολιτισμός, social media αλλά και θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας, έχουν ξεχωριστή θέση στο «Καλοκαίρι Μαζί». Με ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ αλλά και με ενδιαφέροντες καλεσμένους, το «Καλοκαίρι Μαζί» θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τα σημαντικότερα θέματα της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας.

Την ίδια ημέρα, στο OPEN, αρχίζει το ψυχαγωγικό «Καλοκαίρι ΝΟΤ». Μαριάντα Πιερίδη, Φελίσια Τσαλαπάτη και Τριαντάφυλλος, αναλαμβάνουν δράση. Η τραγουδίστρια, που απείχε αρκετά χρόνια από τα δρώμενα και έκανε come back μέσα από το μουσικό σόου, και η δημοσιογράφος-ραδιοφωνική παραγωγός έχουν μία εξαιρετική σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη λόγω του «Just the 2 of us», στοιχείο που λειτούργησε θετικά στο να τους γίνει πρόταση για καλοκαιρινή εκπομπή. Όσον αφορά στον Τριαντάφυλλο, δοκιμάζεται σε έναν νέο ρόλο με τον ίδιο να αποκαλύπτει πρόσφατα: «Θα είμαι στην καλοκαιρινή εκπομπή του OPEN... Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, πολύ ωραίο σχήμα μού ακούγεται και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία σύνθεση ανθρώπων».

Να σημειωθεί ότι στον ΣΚΑΪ και το MEGA, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα υπάρξουν ενημερωτικές εκπομπές με πρόσωπα που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη αλλά βρίσκονται στο δημοσιογραφικό team.