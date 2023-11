Πότε τελειώνουν τα ριάλιτι σόου του πρώτου μισού της χρονιάς

Ποια προγράμματα θα τα αντικαταστήσουν τα ριάλιτι

Σε τροχιά τελικών μπαίνουν σιγά σιγά τα ριάλιτι σόου, που παρακολουθούμε το πρώτο μισό της χρονιάς. Τα στελέχη των καναλιών έχουν αρχίσει να «κλειδώνουν» τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών και έτσι όλα πρέπει να προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, το «Fame Story» θα συντροφεύσει το κοινό μέχρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς. Ο Νίκος Κοκλώνης, ως παραγωγός αλλά και παρουσιαστής, μαζί με τους ιθύνοντες του STAR, επιθυμούν ένα εορταστικό επεισόδιο την 31η Δεκεμβρίου όπου θα ανακοινωθεί και ο μεγάλος νικητής. Λαμπεροί καλεσμένοι, εκπλήξεις και γκεστ που θα συζητηθούν, έχουν μπει στο μικροσκόπιό τους. Στη συχνότητα του σταθμού της Κηφισιάς, στα μέσα περίπου Δεκεμβρίου, θα δούμε και τον τελικό της «Φάρμας». Το ριάλιτι επιβίωσης θα αποχαιρετίσει τους τηλεθεατές και θα αποδεσμεύσει τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο οποίος σε λίγο καιρό ξεκινά τα γυρίσματα του «MasterChef». Το πρότζεκτ μαγειρικής θα πάρει τη θέση των προαναφερθέντων στη βραδινή ζώνη του STAR με στόχο τα υψηλά ποσοστά.

Στον ΣΚΑΪ, οι προετοιμασίες για το «Survivor 2024» είναι πυρετώδεις. Το ριάλιτι επιβίωσης αναμένεται να είναι ο πρωταγωνιστής στην prime time του καναλιού, που έχει δυσκολευτεί απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό. Ο Γιώργος Λιανός θα βρεθεί ξανά στο τιμόνι της παρουσίασης αφού θα έχει ολοκληρωθεί το «I’ m a celebrity get me out of here. Το ριάλιτι, που επίσης γυρίστηκε στον Άγιο Δομίνικο, θα ρίξει αυλαία μέσα στον Δεκέμβρη κλείνοντας τον κύκλο του.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για το «My style rocks». Το φορμάτ μόδας, που βγαίνει στον αέρα καθημερινά, με την Κατερίνα Καραβάτου στο τιμόνι της παρουσίασης, θα συνεχιστεί και το δεύτερο μισό. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στον Ιανουάριο θα δούμε τη νικήτρια του πρώτου κύκλου και αμέσως θα γνωρίσουμε τις παίκτριες της επόμενης σεζόν. Ωστόσο, θα υπάρξει και μία αλλαγή στην κριτική επιτροπή. Η Σοφία Χατζηπαντελή θα αποχωρήσει και αυτή την περίοδο αναζητείται το πρόσωπο που θα καθίσει δίπλα στον Δημήτρη Σκουλό και τον Στέλιο Κουδουνάρη.