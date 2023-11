Ογκουνσότο: Τον δάγκωσε φλαμίνγκο σε... ευαίσθητο σημείο - Η επική αντίδρασή του

Φλαμίνγκο επιτέθηκε στον Πάτρικ Ογκουνσότο σε δοκιμασία στο I'm a Celebrity get me out of here - «Κρύος» ιδρώτας έλουσε τον παίκτη!

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο είναι ένας από τους παίκτες που έχουν κλέψει την παράσταση στο παιχνίδι του ΣΚΑΪ, I'm a Celebrity get me out of here.

Ο πρώην παίκτης του Εργοτέλη, κλήθηκε σε μία σχετικά δύσκολη δοκιμασία... Μπήκε σε ένα δωμάτιο με φλαμίγκο και παπαγάλο και έπρεπε να βρει ένα φως, έχοντας ωστόσο κλειστό το πρόσωπό του με μια κούτα.

Με τις οδηγίες του Γιώργου Λιανού προσπάθησε να φτάσει στον στόχο. Στην αρχή δέχθηκε τσίμπημα από παπαγάλο όμως μετά τον περίμενε μεγαλύτερη έκπληξη.

Αφού τα κατάφερε ο Νίκος Βαμβακούλας του έδινε οδηγίες για το πώς να βρει την έξοδο. Στον δρόμο για την πόρτα... τον περίμενε ένα φλαμίγκο, το οποίο του επιτέθηκε στα γεννητικά όργανα.

Αφού τον τσίμπησε δύο τρεις φορές, ο Πάτρικ Ογκουνσότο κατάφερε επιτέλους να βγει έχοντας δεχθεί... λίγα τσιμπήματα και έχοντας γίνει μούσκεμα από «κρύο» ιδρώτα.