Τηλεπαιχνίδια που κερδίζουν το παιχνίδι της τηλεθέασης

Τα πρότζεκτ της μικρής οθόνης που χαρίζουν λεφτά και διασκέδαση στον κόσμο

Η μυθοπλασία αποτελεί σίγουρα έναν από τους βασικούς πυλώνες στον προγραμματισμό των καναλιών, όπως και τα τηλεπαιχνίδια. Η μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη κατακλύζεται από τέτοιους είδους φορμάτ, που όχι μόνο διασκεδάζουν το κοινό αλλά χαρίζουν και χρήματα στους συμμετέχοντες.

Κάποια, μάλιστα, από τα τηλεπαιχνίδια σημειώνουν υψηλά ποσοστά και στέκονται με το κεφάλι ψηλά απέναντι στον ανταγωνισμό. Η απόλυτη πρωταγωνίστρια της μεσημεριανής ζώνης είναι η Ζέτα Μακρυπούλια, που έχει μετατραπεί σε σταθερή αξία για τη συχνότητα του Αμαρουσίου. Το «Rouk Zouk» μονοπωλεί το ενδιαφέρον και ο ΑΝΤ1 έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος με την επιλογή να βγάλει στον αέρα το εν λόγω πρότζεκτ για 7η χρονιά. Στα νέα παιχνίδια του φετινού κύκλου περιλαμβάνεται το «TOP 5», που μας προσκαλεί καθημερινά σε ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μουσική, τόσο από τις σημερινές επιτυχίες όσο και τις αγαπημένες παλαιότερων δεκαετιών, αλλά και το «Μια σου λέξη», όπου οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις ικανότητές τους στην αναγνώριση προσώπων, ζώων, ακόμα και φαγητών.

Τα στελέχη του STAR «τρίβουν» τα χέρια τους με τα 20άρια που σημειώνει σταθερά «Ο Τροχός της Τύχης. Mε παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, το παιχνίδι ξέρει καλά να κρατάει σε αγωνία τους παίκτες και τους τηλεθεατές μέχρι το τελευταίο λεπτό αλλά και να μοιράζει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες. Σε ανανεωμένο πλατό και πάντα συναρπαστικός, ο «Τροχός της Τύχης» γυρίζει δυνατά για 10η χρονιά και μπαίνει στη λίστα με τις μακροβιότερες εκπομπές.

Το «5Χ5», με τον μοναδικό Θάνο Κιούση, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17.30, στον ΑΝΤ1, κάνει τα απογεύματά μας άκρως διασκεδαστικά! Ο σόουμαν έχει καταφέρει να δώσει αέρα ανανέωσης στο φορμάτ, μετά την αποχώρηση του Μάρκου Σεφερλή, και το κοινό δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Μάλιστα, την εβδομάδα που πέρασε, έκανε ρεκόρ τηλεθέασης σημειώνοντας την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 18% στο δυναμικό κοινό. Άνδρες και γυναίκες έπαιξαν «5Χ5» με το ανδρικό κοινό να χτυπά μέχρι και 26% και το γυναικείο να φτάνει το 25,7%.

Στο κανάλι του Αμαρουσίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεχωρίζει όχι μόνο με το «Th2 night show» αλλά και με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». Είτε στην καθημερινή ζώνη, είτε σε εκείνη του Σαββατοκύριακου, που προβάλλεται μετά την έλευση των «Ράδιο Αρβύλα» στο πρόγραμμα, ο παρουσιαστής με το αγαπημένο αυτό φορμάτ αποδεικνύουν τη δυναμική τους και την ικανότητα που έχουν να τραβούν το ενδιαφέρον.

Last but not least, το «Chase» του MEGA. Η μοναδική Μαρία Μπεκατώρου συναντά παίκτες και Chasers στην πιο δύσκολη «αναμέτρηση», που λαμβάνει χώρα κάθε απόγευμα στις 18.30. Τέσσερις παίκτες επιστρατεύουν τις γνώσεις τους για να αναμετρηθούν, κάθε φορά, με έναν από τους Chasers, και να διεκδικήσουν μέχρι και 10.000 ευρώ. Οι τηλεθεατές συντονίζονται και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στους πίνακες της Nielsen, με τα ποσοστά να είναι πολύ ικανοποιητικά δεδομένου του ανταγωνισμού.