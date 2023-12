«Βασιλιάς της Ζούγκλας» ο Τάσος Ξιάρχο - Κέρδισε στον τελικό του «I'm a Celebrity get me out of here»

Έπειτα από περίπου δύο μήνες και 20 επεισόδια, το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ I'm a Celebrity get me out of here, ολοκληρώθηκε με νικητή τον Τάσο Ξιαρχό.

Στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο, οι πέντε Celebrities του τελικού πάλεψαν για τα δύο εισιτήρια της τελικής αναμέτρησης.

Νίκος Αναδιώτης, Γιώργος Χειμωνέτος και Πάτρικ Ογκουνσότο, έμειναν εκτός συνέχειας. Τη δοκιμασία κέρδισε ο Πάνος Καλίδης, ενώ στην τελική αναμέτρηση προκρίθηκε ως δεύτερος και ο Τάσος Ξιαρχό.

Στον τελικό ο Ξιαρχό ήταν καλύτερος, πήδησε πρώτος από το αεροπλάνο της πίστας και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής.