Μία γάτα «δίνει» συνέντευξη στο Newsbomb.gr: Οι ράτσες με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής

Το Newsobmb.gr φιλοξένησε μια από τις πιο διάσημες γάτες του ελληνικού Ίντερνετ, τον Τσίτσο. Ο διάσημος γατούλης μέσω του Χόρχε Κάπα, αποκάλυψε το προσδόκιμο ζωής των μικρών αιλουροειδών.

Όπως εξήγησε το προσδόκιμο ζωής των γατών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας που λαμβάνουν, της γενετικής τους κληρονομιάς, της διατροφής τους και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Συνήθως, οι γάτες ζουν κατά μέσο όρο περίπου 12-15 χρόνια. Ωστόσο, αρκετές γάτες ζουν και περισσότερο από αυτό, ακόμα και μέχρι τα 20 χρόνια, εάν έχουν καλή φροντίδα και υγιές περιβάλλον..

Ο Τσίτσος, η πρώτη γάτα influencer στην Ελλάδα



Η αντιστοίχιση της ηλικίας μιας γάτας με τα ανθρώπινα χρόνια δεν είναι ακριβής, αλλά υπάρχουν κάποιες γενικές εκτιμήσεις. Όπως ανέφερε ο Χόρχε Κάπα συνήθως χρησιμοποιείται η παρακάτω κλίμακα για την αντιστοίχιση:

0-1 μήνα -> 0-1 χρόνου

2 μήνων -> 2 χρόνων

3 μηνών -> 4 χρόνων

4 μηνών -> 6 χρόνων

5 μηνών -> 8 χρόνων

6 μηνών -> 10 χρόνων

7 μηνών -> 12 χρόνων

12 μηνών -> 15 χρόνων

18 μηνών -> 21 χρόνων

2 χρόνων -> 24 χρόνων

3 χρόνων -> 28 χρόνων

«Από την ηλικία των 4 χρόνων και πάνω, κάθε γατίσιος χρόνος μετράει όσο 4 ανθρώπινα χρόνια, με αποτέλεσμα μια γάτα 20 ετών να είναι σαν ένα χούμαν 96 χρόνων», υπογράμμισε.

Σχετικά με τα χρόνια που ζουν περίπου οι γάτες -οικόσιτες και αδέσποτες- ο Τσίτσος είπε: «Σε έρευνες που είχα διαβάσει φαίνεται ότι οι οικόσιτες γάτες ζουν τριπλάσια σχεδόν από τις αδέσποτες γάτες! Οι αδέσποτες ζουν περίπου 5.8 χρόνια ενώ οι οικόσιτες 16.8 χρόνια κατά μέσο όρο. Τώρα μια πρόσφατη μαζική έρευνα που διεξήχθη στη Βρετανία έδειξες χαμηλότερους μέσους όρους ζωής, αλλά επειδή αφορά την Βρετανία και το ιδιαίτερο κλίμα της ίσως τα ευρήματά της δεν αφορούν τις γάτες σε όλο τον κόσμο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο προσδόκιμο ζωής μιας γάτας και τους παράγοντες που εξαρτάται: «Το προσδόκιμο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τις συνθήκες ζωής της, από το περιβάλλον στο οποίο ζει (π.χ. γάτες που ζουν δίπλα σε επικίνδυνους δρόμους κινδυνεύουν πολύ) αν ζει εκτός ή εντός σπιτιού, αν τρέφεται σωστά, αν ενυδατώνεται επαρκώς (ένας από τους λόγους που επιλέγω υγρές τροφές για τις γάτες μου), αν ανήκει σε κάποια φυλή ή όχι, αν το σωματικός της βάρος είναι ιδανικό ή όχι, από το αν είναι υγιής ή αν υποφέρει από διάφορα λοιμώδη νοσήματα που μειώνουν δραματικά το προσδόκιμο ζωής, αλλά και από αστάθμητους παράγοντες!», ανέφερε ο Χόρχε Κάπα.

«Σε αυτή την πρόσφατη έρευνα που προανέφερα φαίνεται να αμφισβητείται αυτό το δεδομένο, όμως αυτή ήταν η εντύπωση που είχαμε (ότι οι γάτες που προέρχονται από διασταυρώσεις ζουν περισσότερο από τις “καθαρόαιμες”) και υπάρχουν και λόγοι γι' αυτό, όπως το ότι οι κατευθυνόμενες γέννες μεταξύ γατών που ανήκουν σε μια φύλη αυξάνει την πιθανότητα να βρεθούν δύο αντίτυπα υπολειπόμενων γονιδίων που ευθύνονται για ασθένειες σε κάποιο απόγονο, κάτι που μπορεί να έχει άμεση επίδραση στο προσδόκιμο ζωής», συμπλήρωσε.

Τέλος έδωσε μερικές συμβουλές οι οποίες είναι χρήσιμες προκειμένου να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής μιας γάτας:

- Σωστή διατροφή της γάτας, βασισμένη στη φυσική της διατροφή

- Εμβολιασμοί που ακολουθούν τα επίσημα πρωτόκολα εμβολιασμών

- Βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας

- Συνεπείς αποπαρασιτώσεις

- Ενίσχυση της γάτας με συμπληρώματα βιταμινών, ω3 λιπαρών οξέων, προβιοτικών κλπ

- Ετήσιες επισκέψεις στον κτηνίατρο για τσεκάπ και έκτακτες επισκέψεις αν κάτι δεν πηγαίνει καλά

O Τσίτσος μέσα από τα Social Μedia αλλά και την προσωπική του ιστοσελίδα λαμβάνει κάθε μέρα εκατοντάδες σχόλια, τα περισσότερα από τα οποία ζητούν την γνώμη του σε διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι γάτες, κυρίως συμπεριφορικά, ή θέματα διατροφής και υγείας. Μάλιστα, αρκετές φορές ανταλλάσσει φωτογραφίες με άλλες γατούλες.​

Ποιες γάτες έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής;

Ανά διαστήματα έχουν διεξαχθεί πολλές ερευνητικές μελέτες που αφορούν τη διάρκεια ζωής των γατών. Αυτές οι μελέτες συχνά αναλύουν μεγάλα σύνολα δεδομένων από κτηνιατρικές κλινικές, κατοικίες για αδέσποτα ζώα και άλλες πηγές πληροφοριών για να αξιολογήσουν τη μέση διάρκεια ζωής των γατών και τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσδόκιμη διάρκεια ζωής τους. Ορισμένες από αυτές τις μελέτες έχουν εστιαστεί σε συγκεκριμένες φυλές ή περιοχές, ενώ άλλες έχουν εξετάσει ευρύτερα δείγματα γατών.

Μία από αυτές τις έρευνες διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναφέρει ότι οι γάτες Βιρμανίας και Μπούρμα έχουν το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, με τα γατάκια να αναμένεται να ζήσουν για άλλα 14 χρόνια. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα στοιχεία για το υπολειπόμενο προσδόκιμο ζωής μειώνονται καθώς οι γάτες μεγαλώνουν.

Η ομάδα είπε ότι τέτοια στοιχεία είναι σημαντικά επειδή προσφέρουν μια ματιά στο μέλλον. «Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι δίνουμε κάποιο επίπεδο στατιστικής βεβαιότητας, όπου προηγουμένως ήταν απλώς εικασίες», δήλωσε ο Δρ Dan O'Neill, ερευνητής της μελέτης από το Royal Veterinary College (RVC).

Γράφοντας στο Journal of Feline Medicine and Surgery, ερευνητές από το RVC και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Chung Hsing στην Ταϊβάν, ανέφεραν πως χρησιμοποίησαν δεδομένα από 7.936 κτηνιατρικές καταχωρημένες γάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο που πέθαναν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2019 και 31ης Μαρτίου 2021 για να υπολογίσουν τον μέσο όρο υπολειπόμενη διάρκεια ζωής για κάθε έτος ζωής.

Συνολικά, το μέσο υπολειπόμενο προσδόκιμο ζωής για τις γάτες που βρίσκονται στο πρώτο έτος της ζωής τους είναι 11,7 χρόνια, με το ποσοστό υψηλότερο – στα 12,5 χρόνια – για τα θηλυκά και χαμηλότερο – στα 11,2 χρόνια – για τα αρσενικά.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι οι διασταυρώσεις (οι οποίες αποτελούσαν το 88% των γατών) έχουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από τις καθαρόαιμες, τουλάχιστον μέχρι να φτάσουν σε μεγάλη ηλικία, με τις πρώτες να έχουν υπολειπόμενο προσδόκιμο ζωής 11,9 ετών στο πρώτο έτος της ζωής τους, σε σύγκριση με 10,4 χρόνια για το τελευταίο.

Ο O'Neill ανέφερε ότι τέτοιες διαφορές είναι τεράστιες. «Αν η προτεραιότητα κάποιου είναι ότι θέλει μια γάτα που θα αναβάλει το θάνατο για όσο το δυνατόν περισσότερο, κατά μέσο όρο, τώρα έχουμε τα στοιχεία που λένε ένα θηλυκό και διασταύρωση», είπε.

Εξετάζοντας συγκεκριμένες ράτσες με τουλάχιστον 15 καταγεγραμμένους θανάτους, οι σιαμέζικες γάτες στο πρώτο έτος της ζωής τους αναμένεται να ζήσουν για άλλα 11,7 χρόνια, ενώ για τις γάτες της Βεγγάλης ο αριθμός είναι 8,5 χρόνια. Η ομάδα προσθέτει ότι το μικρό προσδόκιμο ζωής για τις γάτες Sphynx μπορεί να σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο διάφορων ασθενειών.

Η ομάδα προσθέτει ότι οι μη στειρωμένες γάτες έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής, αν και αυτό οφείλεται πιθανώς στο ότι είναι πιο πιθανό να στειρωθούν καθώς μεγαλώνουν, ενώ οι γάτες με μέσο σωματικό βάρος έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτές που ζυγίζουν περισσότερο ή λιγότερο.

Ο O'Neill είπε ότι τα δεδομένα δίνουν στους λάτρεις της γάτας ένα εργαλείο για να κατανοήσουν και να προβλέψουν τη μελλοντική διάρκεια ζωής των γατών τους. «Ουσιαστικά αυτό δίνει τώρα την εξουσία στο κοινό», είπε.

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι αδέσποτες γάτες

Μία άλλη ερευνητική μελέτη που μιλά για το προσδόκιμο ζωής των γατών είναι η μελέτη με τίτλο «Survival and Mortality of Domestic Cats (Felis catus) Living in an Urban Environment: A Review of the Published Records» που δημοσιεύτηκε το 2017 στο περιοδικό "Urban Ecosystems". Σε αυτήν τη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα που σχετίζονται με την επιβίωση και τη θνησιμότητα των γατών που ζουν σε αστικό περιβάλλον.

Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, παρουσίασαν εκτιμήσεις για το προσδόκιμο ζωής των γατών σε αστικές περιοχές και εξέτασαν παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωσή τους, όπως η πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους, η κυκλοφορία οχημάτων και άλλοι παράγοντες κινδύνου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν τα εξής:

Προσδόκιμο ζωής: Η μελέτη ανέδειξε ότι το προσδόκιμο ζωής των γατών που ζουν σε αστικά περιβάλλοντα είναι συνήθως μικρότερο από αυτό των γατών που ζουν σε αγροτικά ή απομονωμένα περιβάλλοντα.

Παράγοντες κινδύνου: Εντοπίστηκαν πολλοί παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την επιβίωση των γατών σε αστικά περιβάλλοντα, όπως οι τραυματισμοί από κυκλοφορία οχημάτων, οι ασθένειες που μεταδίδονται από άλλα άτομα, η έκθεση σε τοξικές ουσίες και άλλοι κίνδυνοι που συναντώνται στο αστικό περιβάλλον.

Σημασία της φροντίδας: Τα αποτελέσματα υπογράμμισαν τη σημασία της κατάλληλης φροντίδας και προστασίας των γατών που ζουν σε αστικά περιβάλλοντα, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν και να αυξηθεί η προσδοκία ζωής τους.

Συνολικά, η μελέτη παρέχει σημαντική κατανόηση σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση και το προσδόκιμο ζωής των γατών σε αστικά περιβάλλοντα.



