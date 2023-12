Τα δυνατά χαρτιά των καναλιών για το 2024 – Νέες σειρές και τηλεοπτικές εκπλήξεις

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

29/12/2023 15:38

Κανάλια και στελέχη… σε θέσεις «μάχης»! Λίγες ώρες πριν την εκπνοή του 2023 και οι άνθρωποι των τηλεοπτικών σταθμών έχουν ήδη πάρει τις σημαντικές αποφάσεις για τον προγραμματισμό του δεύτερου μισού της χρονιάς.

Στον ΑΝΤ1 πρωταγωνιστικό ρόλο θα συνεχίσουν να έχουν οι σειρές. «Η Μάγισσα», «Ο πρώτος από εμάς», «Μετά τη φωτιά», θα επανέλθουν στα μέσα Ιανουαρίου και -όπως όλα δείχνουν- θα συναντήσουν τον «Έρωτα Φυγά». Η παραγωγή μυθοπλασίας, της οποίας η προβολή σταμάτησε στο OPEN, θα μετακομίσει στο κανάλι του Αμαρουσίου και το μόνο που μένει είναι να πέσουν οι τελικές υπογραφές.

Η Μάγισσα, Έλλη Τρίγγου

Την ίδια στιγμή, επανέρχεται το σόου «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη. Το εν λόγω πρότζεκτ θα κάνει ποδαρικό στο νέο πρόγραμμα αφού θα βγει στον αέρα στις 19 Ιανουαρίου, στις 22.30. Έξι κορυφαίοι και καταξιωμένοι Έλληνες επενδυτές θα αποτελούν την ομάδα των DRAGONS… Ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, ο Δημήτριος Μάλλιος, ο Τάσος Οικονόμου, η Λιλή Περγαντά και η Μαρία Χατζηστεφανή, είναι έτοιμοι να στηρίξουν τους επιχειρηματίες και να τους δώσουν την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το MasterChef επιστρέφει

Το STAR επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Από τη μία η επιστροφή του «MasterChef», από την άλλη το «First Dates» και η σειρά «IQ 160» θα φέρουν αέρα ανανέωσης στη βραδινή ζώνη. Το ριάλιτι μαγειρικής θα κάνει πρώτη επίσημη στις 15 Ιανουαρίου και θα δούμε αρκετές αλλαγές. «Θα έχει αλλαγές ο όγδοος κύκλος, δεν νομίζω να δούμε παλιούς παίκτες. Οι δοκιμασίες, που έχουμε δει μέχρι στιγμής, έχουν αλλάξει», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς μιλώντας στην εκπομπή «Γεια σου». Ο μεγάλος νικητής πρόκειται να κερδίσει 70.000 ευρώ και εξοπλισμό επαγγελματικής κουζίνας αξίας 30.000 ευρώ. Παράλληλα και ο κάτοχος της δεύτερης θέσης δεν θα φύγει με άδεια χέρια, αφού θα κερδίσει 30.000 ευρώ και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θα μοιραστούν μέσω δοκιμασιών ακόμη 30.000 ευρώ. Στο ίδιο κανάλι συνεχίζουν να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην απογευματινή ζώνη, καθώς «Ο τροχός της τύχης» σαρώνει και φέτος.

Με ενδιαφέρον αναμένεται το Β’ μισό στον ALPHA. Εκτός από τις σταθερές αξίες της πρωινής ζώνης «Super Κατερίνα» και «Happy Day», που έχουν το δικό τους φανατικό κοινό, ο σταθμός ποντάρει στη μυθοπλασία.

Ο «Σασμός» είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά του καναλιού

Ο «Σασμός» είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά στη βραδινή ζώνη, ενώ υπάρχουν πολλές προσδοκίες για το σίριαλ «Σκαραβαίος». Με τον Γιάννη Τσορτέκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και σενάριο αστυνομικού περιεχομένου, το σίριαλ θα προσπαθήσει να συνεχίσει τα υψηλά ποσοστά που σημειώνουν οι υπόλοιπες παραγωγές του σταθμού. Μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένει μεγάλο ερωτηματικό το τι θα συμβεί με το «Just the 2 of us». Αν και η σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη είναι πολύ καλή και ο παραγωγός θεωρούσε δεδομένο ότι το σόου θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Φεβρουάριο-Μάρτιο, ακόμη δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις. Βέβαιη, όμως, θεωρείται η επιστροφή του «Secret Song» με νέα επεισόδια. Η Ναταλία Γερμανού έκανε τη διαφορά και ξεχώρισε με το εν λόγω φορμάτ, ενώ αναμένεται να συμβεί το ίδιο και τους επόμενους μήνες.

Όσον αφορά στο OPEN; Στο δεύτερο μισό αναμένεται να δούμε την πολυσυζητημένη εκπομπή του Σαββατοκύριακου, χωρίς ωστόσο να έχουν κλειδώσει τα ονόματα. Μαριάντα Πιερίδη και Φελίσια Τσαλαπάτη είναι οι μόνες σίγουρες στο γυναικείο «σχήμα», όμως δεν έχει πέσει καμία υπογραφή. Τους προσεχείς μήνες θα δούμε και την Αννίτα Πάνια στην καθημερινή ζώνη, ενώ ολοένα και φουντώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τη Σοφία Αλιμπέρτη να επιστρέφει.

Το μεγάλο στοίχημα του ΣΚΑΪ

Το Survivor θα έχει πολλές αλλαγές φέτος

Το 2024 θα έχει άρωμα «Survivor»! Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει στις 7 Ιανουαρίου με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό και πολλές αλλαγές. Με μεγαλύτερη έμφαση στην αγωνιστικότητα των παικτών, το φορμάτ αναμένεται να βάλει φωτιά στη βραδινή ζώνη. Το κανάλι του Φαλήρου και ο Ατζούν Ιλιτζαλί πιστεύουν πολύ στο εν λόγω φορμάτ, λόγος για τον οποίο οι ιθύνοντες αλλάζουν τον προγραμματισμό. Το «Survivor» θα είναι στον αέρα 4 φορές την εβδομάδα, από Κυριακή έως Τετάρτη, ενώ «Οι Πανθέοι» μετακομίζουν στην prime time της Πέμπτης με διπλό επεισόδιο.

MEGA όπως λέμε μυθοπλασία

Το μεγάλο κανάλι είναι προσηλωμένο στη μυθοπλασία. Η τεράστια επιτυχία που ακούει στο όνομα «Γη της Ελιάς» συνεχίζεται, όπως άλλωστε και το «Ναυάγιο». Η λίστα με τις σειρές μεγαλώνει, βέβαια, καθώς το MEGA ποντάρει και στο «Famagusta». Με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, οι Ανδρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλλης Νικολάου, το τρίδυμο των επιτυχιών, θα φέρουν στις οθόνες μία σειρά 24 επεισοδίων, εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα με επίκεντρο ένα story αγάπης που θα μας συγκινήσει.

Famagusta

Ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων χάνει, την ημέρα της εισβολής, το τριών μηνών μωρό του. Οι ίδιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, αφήνοντας μαζί και κάθε ελπίδα να βρεθεί το μωρό τους. Εκείνος είναι υποχρεωμένος να πολεμήσει και εκείνη μένει πίσω. Η αγάπη τους όμως είναι τόσο δυνατή που θα αντέξει πόλεμο και απώλεια. Οι δυο τους θα δημιουργήσουν μια υπέροχη οικογένεια και θα ολοκληρώσουν την ευτυχία τους με τρία παιδιά. Ομως, δεν θα ξεχάσουν ποτέ εκείνο το μωρό, που όσες δεκαετίες και αν περάσουν η απώλειά του θα παραμένει πάντα ένα «αγκάθι» στη ζωή τους. Ενα βρέφος που κατάφερε μέσα στο εφιαλτικό σκηνικό του πολέμου να επιβιώσει και σήμερα είναι ένας πενηντάχρονος άντρας που τον παρακολουθούμε να ζει τη δική του ζωή παράλληλα με αυτήν της οικογένειας που δεν είχε ποτέ νέα του. Οσον αφορά στο πρωταγωνιστικό καστ, οι Γιάννης Μπέζος, Κοραλία Καράντη, Γιώργος Ζένιος και Στέφανος Μιχαήλ είναι μερικοί μόνο από τους καταξιωμένους ηθοποιούς που αναλαμβάνουν δράση.

Τη νέα χρονιά θα δούμε και τη δεύτερη σεζόν του Maestro

Στο MEGA, όμως, θα δούμε και τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Maestro», που κέρδισε το Netflix. Οι Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς και Γιώργος Μπένος θα επιστρέψουν με στόχο να καθηλώσουν ξανά και να χαρίσουν μοναδικές ερμηνείες. «Ο Χαράλαμπος θα επιστρέψει με κάποιο τρόπο στον δεύτερο κύκλο. Δεν μπορώ να σας πω πώς», έχει πει ο ίδιος ο Χριστόφορος για τον Γιάννη Τσορτέκη. Οι Λένα Παπαληγούρα, Νίκος Ψαρράς και αρκετοί ακόμη ηθοποιοί θα κάνουν πέρασμα, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι στην εξέλιξη της ιστορίας.



