ALPHA: Τα νέα ζευγάρια που θα δούμε στο J2US και τα ονόματα έκπληξη του Secret Song

Τα μουσικά πρότζεκτ του ALPHA μονοπωλούν το ενδιαφέρον…

Βράδυ Σαββάτου, απόψε, και ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται το κοινό του ALPHA στο πιο ξέφρενο party του «Just the 2 of us». Τα ζευγάρια θα ανέβουν στο stage για να κριθούν από τους Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή, ενώ θα δούμε και την πρώτη αποχώρηση.

«J2US» χωρίς εκπλήξεις… δεν γίνεται! Έτσι, απόψε, θα εισβάλλουν δύο νέα δίδυμα που σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητα. Ο Γιάννης Καπετάνιος και η Μαρία Καρλάκη υπόσχονται να ανεβάσουν στα ύψη τον υδράργυρο της διασκέδασης. Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια, που έγινε πρόσφατα μητέρα και πλέον αναλαμβάνει χρέη coach, δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο σόου στην πρεμιέρα και τώρα έφτασε η μεγάλη στιγμή. Στη σκηνή, όμως, θα ανέβει ένα ακόμη ζευγάρι που θα προκαλέσει αίσθηση. Η Άννα Μπεζάν, η νύφη της Χριστίνας Παππά, και ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, γιος του μοναδικού τραγουδιστή Γιώργου Μαργαρίτη, θα ενώσουν τις φωνές τους με στόχο να κερδίσουν κριτική επιτροπή και τηλεθεατές.

Την ίδια στιγμή που το «J2US» μονοπωλεί το ενδιαφέρον, ένα ακόμη σόου ετοιμάζεται να ξεκινήσει γυρίσματα. Το «Secret Song», με την υπέροχη Ναταλία Γερμανού στη θέση της οικοδέσποινας, σάρωσε σε τηλεθέαση και απέκτησε φανατικό κοινό ενώ αναμένονται νέα επεισόδια. Αυτή την περίοδο, η ομάδα αναζητά τα πρόσωπα που θα δεχτούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία γεμάτη από εκπλήξεις και αγαπημένα τραγούδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, Βίκυ Σταυροπούλου και Ματθίλδη Μαγγίρα έχουν ήδη συμφωνήσει κι έτσι θα δούμε ωραίες ιστορίες να στήνονται γύρω από τα ονόματά τους.

Σχεδόν, βέβαια, μάλιστα θεωρείται ότι στην έκπληξη της πρώτης θα δούμε τη Δανάη Μπάρκα στο stage και στη βραδιά της δεύτερης τη Μπέττυ Μαγγίρα. Όπως αποδεικνύεται, οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ στον ALPHA με τα μουσικά σόου να πρωταγωνιστούν και να φέρνουν υψηλά νούμερα στον σταθμό σε μία δύσκολη ζώνη.