Βικτόρια Μπέκαμ: Το τρολάρισμα που δέχθηκε από την οικογένεια της στο TikTok

Η Βικτόρια Μπέκαμ δέχθηκε ένα πείραγμα από την οικογένεια της το οποίο μάλιστα έγινε viral στο TikTok.

Σήμερα (08/08) το απόγευμα ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμε, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ολόκληρη την οικογένεια να συμμετέχει στο νέο trend «Just Give Me My Money».

Σε αυτή τη νέα τάση μια ομάδα ανθρώπων λένε εναλλάξ τη φράση «Just Give Me My Money» και χειροκροτούν όποιον το λέει, μέχρι να φτάσει η σειρά του τελευταίου ατόμου το οποίο αντί για χειροκροτήματα λαμβάνει μια αμήχανη σιωπή.

Για κακή της τύχη το τελευταίο άτομο ήταν η Βικτόρια.

https://www.instagram.com/reel/C-ZJG88osS-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Just Give Me My Money», ξεκίνησε ο γιός του ζευγαριού, Ρομέο, 21 ετών πριν οι υπόλοιποι ζητωκραυγάσουν. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο άτομο στη σειρά τραγούδησε το «Give me my money», στο οποίο οι υπόλοιποι χειροκρότησαν ξανά. Αφού ο David και η κόρη τους Harper, 13 ετών, είπαν με τη σειρά τους “Give me my money”, η Victoria, ενθουσιασμένη συμμετείχε τραγουδώντας. Ωστόσο, όταν η ίδια χειροκρότησε οι υπόλοιποι την κοιτούσαν χωρίς να κάνουν τίποτα.

Όταν κατάλαβε τι συνέβη ρώτησε, γελώντας: «Αυτό ήταν όλο;». Η οικογένειά της τότε ξέσπασε σε γέλια, ενώ στη λεζάντα του video που μοιράστηκε με τους ακολούθους του ο David Beckham έγραψε: «Συγγνώμη μαμά, στη φέραμε».