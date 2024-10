Κλέλια Ανδριολάτου: Κάνει γιόγκα στο σαλόνι της και εντυπωσιάζει με τις αναλογίες της

Μία από τις αγαπημένες συνήθειες της Κλέλιας Ανδριολάτου είναι η γιόγκα, αφού πρόκειται για μία άσκηση που προσφέρει ευεξία και χαλαρώνει το σώμα από το στρες.

Η αγάπη της ηθοποιού για την γιόγκα φαίνεται να έχει μεγαλώσει από το φετινό καλοκαίρι, αφού δεν είναι λίγες οι αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου κάνει γιόγκα είτε στην φύση είτε στο σπίτι της.

Το απόγευμα της Τετάρτης (23/10) η Κλέλια Ανδριολάτου ανήρτησε ένα βίντεο με την ίδια να κάνει ασκήσεις γιόγκα στο σαλόνι του σπιτιού της.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Every single day is a new chance to try again».

01 02 02 02

Σχετικές ειδήσεις