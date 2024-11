H Μαράια Κάρεϊ μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα - «Ήρθε η ώρα»

Associated Press - Αρχείο

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η Μαράια Κάρεϊ φρόντισε να μας το υπενθυμίσει με μια δημοσίευσή της στο Instagram

«Έφτασε η ώρα» είπε η 55χρονη τραγουδίστρια και φυσικά όλος ο κόσμος άρχισε να μετρά αντίστροφα μαζί της.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 1 Νοεμβρίου, η 55χρονη τραγουδίστρια που έχει ερμηνεύσει το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι «All I Want for Christmas Is You», μοιράστηκε το ετήσιο βίντεό της «It's Time» στο Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DB0IgFXoqjA/

Στο βίντεο είναι ντυμένη «Μορτίσια Άνταμς» από την Οικογένεια Άνταμς. Ντυμένη με ένα αστραφτερό μαύρο φόρεμα, ένα διαμαντένιο κολιέ, σκούρο μακιγιάζ και μια μαύρη περούκα, η Κάρεϊ χόρεψε με έναν άντρα ντυμένο Γκόμεζ Άνταμς.

Στη συνέχεια χαμογελώντας στην κάμερα έγινε πάλι ο εαυτός της, με κόκκινα ρούχα που παραπέμπουν στον Άγιο Βασίλη. Ο Γκόμεζ Άνταμς μεταμορφώθηκε σε χιονάνθρωπο και η Κάρεϊ φώναξε «είναι η ώρα» για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.