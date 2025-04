Τηλεοπτικά πρόσωπα που απασχολούν – Από τον Πέτρο Λαγούτη στην Παπαγεωργίου και τη Μαλέσκου

Τα στελέχη των καναλιών μπορεί να ετοιμάζονται για ένα μικρό διάστημα ξεκούρασης, όμως μετά το Πάσχα τα «αίματα» θα ανάψουν» και πολλά είναι αυτά που περιμένουμε… να διαρρεύσουν.

Στον ΣΚΑΪ, το βλέμμα είναι στραμμένο στο «Big Brother» και τον Πέτρο Λαγούτη. Η είδηση ότι ο ηθοποιός θα αναλάβει το τιμόνι της παρουσίασης του Μεγάλου Αδερφού μπορεί να ξάφνιασε αρκετούς, όμως μην ξεχνάμε ότι η μόδα που θέλει πρωταγωνιστές του θεάτρου και της TV να μεταμορφώνονται σε οικοδεσπότες εκπομπών… συνεχίζεται. Το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι τελικές υπογραφές και να οριστικοποιηθεί η πρεμιέρα [η οποία ήθελαν να γίνει την Κυριακή του Πάσχα αλλά πλέον μετατίθεται για την Κυριακή του Θωμά]. Ο Πέτρος Λαγούτης, επικοινωνιακός και αφιλτράριστος, θα βουτήξει στα βαθιά και το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο.

Στο STAR συνεχίζεται η αναζήτηση του προσώπου που θα αναλάβει το νέο τηλεπαιχνίδι «1% club» για την επόμενη χρονιά, όπως και των ατόμων που θα βρεθούν στην επιτροπή του «GNTM». Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ θεωρούνται σίγουρες, ενώ φήμες υπάρχουν και για το παγκοσμίου φήμης μοντέλο Ροζάνα Γεωργίου. Η Ηλιάνα πάντως συζητιέται και για το αν θα έχει διπλή παρουσία στο κανάλι της Κηφισιάς, με τις πληροφορίες μας να την θέλουν [αν συνεχίσει στον δρόμο των διψήφιων ποσοστών] να παίρνει το πράσινο φως για το «Shopping Star».

Η Ιωάννα Μαλέσκου μπορεί να απέχει από τη μικρή οθόνη, αλλά φροντίζει να δίνει το παρών σε events και να δείχνει ένα πιο cool πρόσωπο που πολύ έχουμε αγαπήσει. Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια φαίνεται, μάλιστα, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το Action 24 για την επόμενη χρονιά και η επιστροφή της δεν θα περάσει απαρατήρητη.

«Θα μείνει η Δανάη Μπάρκα στο MEGA ή θα αποχωρήσει», είναι μία ερώτηση που απασχολεί τις πρωινές εκπομπές στα «κους κους» που κάνουν και σίγουρα η παρουσιάστρια του Μεγάλου Καναλιού θα βρεθεί στο επίκεντρο. Η Δανάη, με φρέσκια ματιά και σκληρή δουλειά, έχει αποδείξει ότι βρίσκει τρόπο να επιβιώνει στη σκληρή αρένα της TV. Ας μην βιαζόμαστε λοιπόν να δώσουμε απαντήσεις, μιας και οι συζητήσεις της με το κανάλι θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα.

Last but not least… η βασίλισσα Ελένη Μενεγάκη, που μέχρι να σβήσει ο ήλιος θα αναστατώνει τους ρεπόρτερ. Η ίδια κρατά κρυφά τα χαρτιά της, λατρεύοντας τις εκπλήξεις και τις θορυβώδεις επιστροφές, οπότε ας περιμένουμε αν και πότε θα αποφασίσει να κάνει την έκπληξη. Οι πληροφορίες πάντως που την θέλουν να έχει κάνει τις κουβέντες της με τον ΑΝΤ1 υπάρχουν και δημιουργούν προσδοκίες.

