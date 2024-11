Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Θύμα κλοπής η σταρ - Έξαλλη με τους κλέφτες

Θύμα θρασύτατων κλεφτών έπεσε η διάσημη ηθοποιός, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, γεγονός που προκάλεσε την οργή της.

Άγνωστοι της έκλεψαν από το κατώφλι του αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων τις διακοσμητικές κολοκύθες της για το Halloween.

Η σταρ του Sex and the City χρειάστηκε να καταφύγει στην τοποθέτηση πινακίδων στις πόρτες του σπιτιού της που έγραφαν: "Ντροπή στους κλέφτες κολοκύθας!!!

Αυτό που φαίνεται να είναι ένα υλικό παρακολούθησης της ληστείας έχει επίσης κολληθεί στην εξώπορτα του σπιτιού της.

Η πρόσφατη κλοπή παραπέμπει σε μια σχεδόν ίδια κατάσταση πριν από πέντε χρόνια, όταν η σταρ του Hocus Pocus έμεινε είχε πέσει πάλι θύμα.

Δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο Instagram το 2019, η Πάρκερ εξήγησε ότι τις είχε φέρει στο σπίτι από το Berkshires στη Μασαχουσέτη ειδικά για την περίσταση.

«Όλες οι κολοκύθες μας κλάπηκαν, όπως και όλες οι άλλες κολοκύθες στο τετράγωνο. Είναι επίσημα η ληστεία του Halloween του 2019. Θα βρούμε κολοκύθες της τελευταίας στιγμής και ελπίζουμε αυτή η υπόθεση να μην παγώσει».

Η σταρ είναι ξεκάθαρα θαυμαστής του Halloween και έχει φωτογραφηθεί να μοιράζει καραμέλες τα τελευταία χρόνια.

Είναι παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Μάθιου Μπρόντερικ, από το 1997 κι έχουν μαζί τρία παιδιά.

Η Πάρκερ γυρίζει αυτή την περίοδο την τρίτη σεζόν του "And Just Like That..." στη Νέα Υόρκη.