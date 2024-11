X-Files: Οι δύο πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τη σχέση τους

Η σειρά που απέκτησε φανατικούς θαυμαστές κι έγινε «σήμα κατατεθέν» της εξωγήινης αναζήτησης.

Το «The X-Files» προβλήθηκε για εννέα σεζόν από το 1993 έως το 2002 και πρωταγωνίστησε ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι και η Γκίλιαν Άντερσον, ως πράκτορες του FBI που ερευνούσαν μυστική υπερφυσική δραστηριότητα.

Η σειρά επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2016 για μια σύντομη 10η σεζόν έξι επεισοδίων και τον Ιανουάριο του 2018 για μια 11η σεζόν 10 επεισοδίων. Η σειρά δημιούργησε επίσης δύο ταινίες, το "The X-Files" το 1998 και το "The X-Files: I Want to Believe" το 2008.

Εικοσιδύο χρόνια μετά, από το τέλος της σειράς ήρθε η ώρα για τους δύο πρωταγωνιστές να «λογαριαστούν» και να αποκαλύψουν στους θαυμαστές τους τι ακριβώς συνέβαινε στα παρασκήνια.

Η σχέση τους, κάθε άλλο παρά αρμονική ήταν όπως παραδέχθηκαν σε podcast του Ντουκόβνι, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τη συμπρωταγωνίστρια για την ένταση ανάμεσά τους, θάβοντας το «τσεκούρι του πολέμου»

«Το κομμάτι αυτής της συζήτησης που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα είναι, υποθέτω, ότι θα μιλούσα για την αποτυχία μου στη φιλία ή την αποτυχία μου στη συντροφικότητα ή απλώς για συμπρωταγωνιστή», είπε ο Ντουκόβνι στην Άντερσον.

«Υπήρχε πολύς καιρός, δουλεύοντας στην εκπομπή, όπου απλά δεν είχαμε καν να κάνουμε ο ένας με τον άλλον εκτός κάμερας», συνέχισε, προσθέτοντας ότι, ως επί το πλείστον, το κοινό δεν είχε ιδέα.

«Υπήρχε μεγάλη ένταση, η οποία προφανώς δεν είχε σημασία για τη δουλειά», είπε, προσθέτοντας, «υποθέτω ότι μπορούσαμε απλώς να βγούμε εκεί έξω και να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε», είπε ο Ντουκόβνι με την Άντερσον να συμφωνεί και να προσθέτει.

«Είναι τρελό που μπορέσαμε να παρουσιάσουμε στην κάμερα τα διάφορα συναισθήματα και τα συναισθήματα και την έλξη και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μετά να μην μιλάμε ο ένας στον άλλο για εβδομάδες κάθε φορά».

Ο Ντουκόβνι πρόσθεσε ότι οι δυο τους "έχασαν μια ευκαιρία" για μια φιλία νωρίτερα.

«Χάσαμε μια ευκαιρία... γιατί είσαι το μόνο άτομο που ξέρει τι πέρασα, και είμαι το μόνο άτομο που ξέρει τι περνάς και δεν το χρησιμοποιήσαμε».

Και κατέληξε: «Είναι ωραίο για μένα να μπορώ να λέω «συγγνώμη» ή «μετανιώνω» ή «θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα». Γιατί μόλις βγει αυτό, το μόνο που μένει είναι η ευγνωμοσύνη και αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να είσαι».

Το ζευγάρι συζήτησε επίσης τις ανατροπές της πλοκής του «X-Files», τις αποχρώσεις πίσω από κάθε χαρακτήρα τους, τα μαθήματα που έμαθαν ο καθένας από την ανατροφή των παιδιών, το νέο βιβλίο της Άντερσον «Want» και πολλά άλλα.