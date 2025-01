Eurovision: Η έναρξη με Παπαρίζου και Ρουβά

Όταν το ρολόι έδειξε 21.00, ο εθνικός τελικός της Eurovision ξεκίνησε

στην ΕΡΤ1 με την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά να ανεβαίνουν

στο stage πιο λαμπεροί από ποτέ.

Συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ερμήνευσαν

από κοινού τρία εμβληματικά τραγούδια: Το «Waterloo» των Abba, το

«Hold me know» του Johnny Logan και το «Κρασί, θάλασσα και τ’

αγόρι μου». Το τελευταίο τραγούδησε πριν από 51 χρόνια η αξεπέραστη

Μαρινέλλα κατά την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στον

διαγωνισμό.

Στη συνέχεια οι δύο οικοδεσπότες καλωσόρισαν το κοινό, ενώ οι

εκπλήξεις -που έρχονται- είναι πολλές.

Να σημειωθεί ότι το τραγούδι και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 69ο

διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision θα προκριθεί μέσα από την

ψηφοφορία του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας

ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Η σειρά εμφάνισης των 12 φιναλίστ στον Εθνικό Τελικό ύστερα από

κλήρωση:

RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vále»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»