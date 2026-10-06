«Δεν έγινε ακριβώς έτσι...» - Η Χάλι Μπέρι απαντά στις καταγγελίες του Ολιβιέ Μαρτίνεζ

Η ηθοποιός δίνει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν στις 26 Σεπτεμβρίου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Δεν έγινε ακριβώς έτσι...» - Η Χάλι Μπέρι απαντά στις καταγγελίες του Ολιβιέ Μαρτίνεζ
LIFESTYLE
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  • Η Χάλι Μπέρι πέρασε χρόνο με τον 12χρονο γιο της Μασο σε πάρκο στο Λος Άντζελες, λίγες μέρες μετά την έκδοση προσωρινήςριστικής εντολής εναντίον της.
  • Η προσωρινή περιοριστική εντολή περιορίζει τον χρόνο που μπορεί να περνά η Χάλι Μπέρι με τον γιο της, ενώ έχει προγραμματιστεί ακρόαση για τις 16 Οκτωβρίου.
  • Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ ζήτησε αποκλειστική επιμέλεια του Μασέο και κατηγόρησε τη Χάλι Μπέρι για σωματική βία, κάτι που η ηθοποιός αρνήθηκε κατηγορηματικά μέσω της δικηγόρου της.
  • Η προσωρινή περιοριστική εντολή δεν αποτελεί οριστική απόφαση και έχει στόχο να διατηρήσει την ηρεμία μέχρι την ακρόαση, ενώ αν γίνει μόνιμη, μπορεί να διαρκέσει από έναν μήνα έως πέντε χρόνια.
  • Η Χάλι Μπέρι έχει επίσης μια κόρη, τη Νάλα, από προηγούμενη σχέση.
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Τις καταγγελίες του πρώην συζύγου της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, ότι άσκησε βία στον 13χρονο γιο τους, Μασέο, απαντά η Χάλι Μπέρι, υποστηρίζοντας ότι η ίδια είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και υπέρμαχος της προστασίας των θυμάτων.

Η 60χρονη ηθοποιός αρνείται ότι κακοποίησε τον γιο της και υποστηρίζει ότι το περιστατικό που περιγράφει ο Μαρτίνεζ εξελίχθηκε διαφορετικά.

Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά το δημοσίευμα της Page Six, σύμφωνα με το οποίο ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσε στις 2 Οκτωβρίου αίτηση για προσωρινή περιοριστικά μέτρα σε βάρος της πρώην συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη έβλαψε τον γιο τους κατά τη διάρκεια περιστατικού στις 26 Σεπτεμβρίου.

Τι υποστηρίζει ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Page Six, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν η Χάλι Μπέρι είπε στον Μασέο ότι έδειχνε «τόσο ανόητος» και τον αποκάλεσε «ηλίθιο», επειδή έπαιζε ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας φορώντας τα ειδικά γυαλιά.

«Η κατάσταση κλιμακώθηκε και η αιτούσα πήδηξε πάνω στον γιο μας και άρχισε να παλεύει μαζί του», φέρεται να υποστήριξε ο Μαρτίνεζ στα έγγραφα.

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, η ηθοποιός φέρεται να έπιασε τον Μασέο από τον λαιμό και να άρχισε να τον πνίγει, ενώ του φώναζε: «Ποιος είναι τώρα ο αρχηγός;! Ποιος είναι αρχηγός;!».

Ο Μαρτίνεζ υποστήριξε επίσης ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό και ζήτησε να του δοθεί η αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους.

Δικαστής ενέκρινε την προσωρινή περιοριστική εντολή που ζήτησε ο Μαρτίνεζ, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι η Χάλι Μπέρι πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 γιάρδων - περίπου 90 μέτρα - από τον πρώην σύζυγό της.

Η εκδοχή της Χάλι Μπέρι για το περιστατικό

Σε νεότερη αναφορά του PEOPLE, η Χάλι Μπέρι ζήτησε από το δικαστήριο να επαναφέρει την προηγούμενη συμφωνία που είχαν συνάψει με τον Μαρτίνεζ τον Αύγουστο του 2023, βάσει της οποίας μοιράζονται την επιμέλεια του Μασέο σε ποσοστό 50%-50%.

Η ηθοποιός υποστήριξε ακόμη ότι ανησυχεί πως ο θυμός του Μαρτίνεζ απέναντί της επηρεάζει τη σχέση και την επικοινωνία της με τον γιο τους.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το TMZ, η Χάλι Μπέρι υποστηρίζει ότι τα πράγματα έγιναν πολύ διαφορετικά από όσα περιγράφει ο πρώην σύζυγός της.

Όπως αναφέρει η δική της εκδοχή, ο Μασέο φορούσε τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και έπαιζε στο δωμάτιό του, όταν εκείνη μπήκε για να του ζητήσει να σταματήσει. Στη συνέχεια πήγε στο μπάνιο, κάθισε και άρχισε να τον βγάζει βίντεο με το κινητό της, ενώ ο γιος της συνέχισε να παίζει.

Ο Μασέο αντιλήφθηκε ότι η μητέρα του τον κατέγραφε και πλησίασε προς το μέρος της. Εκεί, σύμφωνα με την πλευρά της Μπέρι, οι δυο τους άρχισαν να «παίζουν παλεύοντας».

Η ηθοποιός αρνείται ότι έβαλε τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του, ότι τον έπνιξε ή ότι εμπόδισε την αναπνοή του. Ωστόσο, παραδέχεται ότι το παιχνίδι μεταξύ τους έγινε πιο έντονο, με αποτέλεσμα ο σύντροφός της, Βαν Χαντ, να ανέβει στον επάνω όροφο.

Η Μπέρι προσπάθησε τότε να βγάλει από τον γιο της τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, με τον Μασέο να τη σπρώχνει ξανά, σύμφωνα με την εκδοχή της.

Ο 13χρονος φέρεται στη συνέχεια να απείλησε ότι θα φύγει και θα επιστρέψει στον πατέρα του. Η Χάλι Μπέρι υποστηρίζει ότι τότε μίλησε με τον Μαρτίνεζ, ζητώντας του να βοηθήσει ώστε να τεθούν «κατάλληλα όρια».

Στα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε η ηθοποιός περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το TMZ, και φωτογραφίες του Μασέο με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, στις οποίες υπάρχουν ειδικές χρονικές σημάνσεις, τις οποίες η πλευρά της Μπέρι επικαλείται για να στηρίξει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

«Δεν θα έβλαπτα ποτέ το παιδί μας», δήλωσε η Χάλι Μπέρι, σύμφωνα με το TMZ.

Η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια

Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ της Χάλι Μπέρι και του Ολιβιέ Μαρτίνεζ αφορά πλέον όχι μόνο τις καταγγελίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και την επιμέλεια του γιου τους.

Η Μπέρι ζητά να επανέλθει η συμφωνία του 2023 για κοινή επιμέλεια 50%-50%, ενώ ο Μαρτίνεζ έχει ζητήσει την αποκλειστική επιμέλεια του Μασέο.

Η προσωρινή περιοριστική εντολή δεν αποτελεί οριστική δικαστική απόφαση επί των καταγγελιών και η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω από το δικαστήριο.

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