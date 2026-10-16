Iron Maiden: Ο Bruce Dickinson τραγούδησε στο Εκουαδόρ πίσω από τη σκηνή λόγω των καπνογόνων

Snapshot Η συναυλία των Iron Maiden στο Κίτο του Εκουαδόρ στις 14 Οκτωβρίου διακόπηκε προσωρινά λόγω εκτεταμένης χρήσης καπνογόνων από το κοινό.

Ο Bruce Dickinson αποσύρθηκε από τη σκηνή και συνέχισε να τραγουδά από τα παρασκήνια εξαιτίας της δυσκολίας στην αναπνοή που του προκάλεσε ο καπνός.

Ο τραγουδιστής είχε ζητήσει επανειλημμένα από το κοινό να σταματήσει να ανάβει καπνογόνα, τονίζοντας την επίπτωση στην υγεία του και την ατμόσφαιρα.

Η σύζυγος του Dickinson, Leana Dolci, καταδίκασε τη συμπεριφορά των θεατών λόγω του ιατρικού ιστορικού του τραγουδιστή με καρκίνο στη γλώσσα και τον λάρυγγα.

Η συναυλία συνεχίστηκε με ορισμένες διακοπές, και ολοκληρώθηκε μετά από περίπου δύο ώρες με κλασικά τραγούδια των Iron Maiden. Snapshot powered by AI

Σε τεταμένη ατμόσφαιρα εξελίχθηκε η συναυλία των Iron Maiden στο Κίτο του Εκουαδόρ, όταν η εκτεταμένη χρήση καπνογόνων από θεατές ανάγκασε τον Bruce Dickinson να απομακρυνθεί από τη σκηνή και να συνεχίσει να τραγουδά από τα παρασκήνια.

Ο frontman του συγκροτήματος είχε προηγουμένως ζητήσει από το κοινό να σταματήσει να ανάβει καπνογόνα, προειδοποιώντας ότι ο καπνός δυσχέραινε την αναπνοή του.

Οι Iron Maiden επέστρεψαν στο Εκουαδόρ έπειτα από 17 χρόνια, στο πλαίσιο της περιοδείας «Run For Your Lives», που γιορτάζει τα 50 χρόνια της ιστορίας τους. Η εμφάνισή τους στο στάδιο Olímpico Atahualpa ξεκίνησε με το «Murders in the Rue Morgue», ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν τραγούδια όπως τα «Wrathchild» και «Killers».

Η ένταση άρχισε να ανεβαίνει όταν, κατά τη διάρκεια του «The Number of the Beast», θεατές άναψαν καπνογόνα, με αποτέλεσμα ο καπνός να απλωθεί στον χώρο. Μετά την ολοκλήρωση του τραγουδιού, ο Dickinson διέκοψε για να απευθυνθεί στους παρευρισκόμενους, ζητώντας τους να σταματήσουν.

«Δεν μπορώ να τραγουδήσω όταν ανάβετε φωτοβολίδες. Δεν μπορώ να αναπνεύσω», ήταν το μήνυμα του τραγουδιστή, ο οποίος επισήμανε επίσης ότι ο καπνός επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και επηρεάζει όσους βρίσκονται γύρω από τα σημεία όπου ανάβουν τα καπνογόνα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το συγκρότημα είχε μπροστά του κι άλλους σταθμούς στη Λατινική Αμερική και πως έπρεπε να προστατεύσει τη φωνή του.

Η αποχώρηση από τη σκηνή και το «The Trooper»

Παρά την έκκλησή του, η χρήση καπνογόνων συνεχίστηκε. Όταν οι Iron Maiden ξεκίνησαν το «The Trooper», ο καπνός έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του, με τον Dickinson να επιλέγει να απομακρυνθεί από το προσκήνιο.

Ο τραγουδιστής πήγε στα παρασκήνια και συνέχισε να ερμηνεύει το κομμάτι από εκεί, αντί να παραμείνει μπροστά στο κοινό μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα. Επέστρεψε στη σκηνή όταν ο καπνός είχε διαλυθεί, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Η συναυλία συνεχίστηκε με τραγούδια όπως τα «Rime of the Ancient Mariner», «Seventh Son of a Seventh Son» και «Iron Maiden». Στο δεύτερο μέρος, το συγκρότημα επέστρεψε με το «Aces High», ενώ κατά τη διάρκεια του «Fear of the Dark» άναψαν και πάλι καπνογόνα. Αυτή τη φορά, ο Dickinson παρέμεινε στη σκηνή και ολοκλήρωσε την ερμηνεία του. Το «Wasted Years» έκλεισε τη βραδιά, έπειτα από περίπου δύο ώρες μουσικής.

Η αντίδραση της συζύγου του Bruce Dickinson

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και εκτός συναυλιακού χώρου. Η σύζυγος του τραγουδιστή, Leana Dolci, σχολίασε το συμβάν μέσω Instagram, επικρίνοντας όσους άναψαν τα καπνογόνα και κάνοντας ειδική αναφορά στο ιατρικό ιστορικό του Dickinson.

Ο τραγουδιστής έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν καρκίνο στη γλώσσα και στον λάρυγγα, για τον οποίο υποβλήθηκε σε θεραπεία το 2015. Η Dolci χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των θεατών που αγνόησαν τις εκκλήσεις του προσβλητική και ανεύθυνη, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την έκθεση του τραγουδιστή στον καπνό.

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