Iron Maiden: Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής τους, Πολ Μάριο Ντέι

Στα 69 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο αρχικός τραγουδιστής των Iron Maiden, Πολ Μάριο Ντέι. Ο Ντέι ήταν εκεί όταν το θρυλικό συγκρότημα έκανε τις πρώτες πρόβες του στις αρχές του 1976 και ήταν παρών στις πρώτες εμφανίσεις τους στις παμπ του Μέριλαντ στο Στράτφορντ. Όμως σύντομα έφυγε από το συγκρότημα καθώς όπως λέει ο ηγέτης του, Στιβ Χάρις, «ο Πολ δεν είχε την ενέργεια και το απαραίτητο χάρισμα που χρειάζεται πάνω στη σκηνή». Αντικαταστάθηκε από τον Ντένις Γουίλκοκ, έναν θαυμαστή των Kiss που στις συναυλίες τους έβγαινε με έντονο μακιγιάζ, ενώ χρησιμοποιούσε ψεύτικο αίμα.

Αργότερα, ο Πολ Μάριο Ντέι έγινε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος More που έπαιξαν στο Ντόνιγκτον το 1981 δίπλα στους AC/DC και τους Whitesnake. Στη συνέχεια πέρασε στους Wildfire, τους Sweet και σε διάφορα άλλα σχήματα, ενώ ζούσε στην Αυστραλία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον περασμένο Ιούνιο ηχογραφούσε νέο υλικό αλλά τον πρόλαβε ο καρκίνος.

«Ο Πολ ήταν σημαντικό μέλος του New Wave of British Heavy Metal από τις μέρες του με τους Iron Maiden και την φανταστική του ερμηνεία στο άλμπουμ “Warhead”», τόνισε με σχετική ανακοίνωσή του το συγκρότημα More.