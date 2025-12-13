Τελευταίο ματς του Ζαφείρη με τη Σλάβια Πράγας – Το «ευχαριστώ» των Τσέχων

Συγκινημένος ο νεαρός διεθνής χαφ που έπαιξε για τελευταία φορά με την ομάδα της Τσεχία και πλέον ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ.

Τελευταίο ματς του Ζαφείρη με τη Σλάβια Πράγας – Το «ευχαριστώ» των Τσέχων
Ο Χρήστος Ζαφείρης αγωνίστηκε στο νικηφόρο 4-3 της Σλάβια Πράγας κόντρα στην Γιάμπλονετς. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα της τσέχικης ομάδας. Γεγονός πως έφερε συγκίνηση στην Πράγα.

Μέσω social media η Σλάβια Πράγας ευχαρίστησε τον Έλληνα διεθνή στα ελληνικά. Παράλληλα, ο παίκτης στο «αντίο» του προς τον κόσμο, δάκρυσε και μίλησε στους οπαδούς.

G8E39M-WEAIeGzu.jpg

«Από εμένα και την οικογένειά μου, θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές μαζί σας, ειδικά πέρυσι που κερδίσαμε τον τίτλο. Πιστεύω ότι θα κερδίσετε το νταμπλ αυτή τη σεζόν».

Ο 22χρονος πλέον ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο θα μπορεί να αγωνιστεί από 1η Ιανουαρίου. Άμεσα θα αρχίσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα πάντως, καθώς τις ερχόμενες μέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.

