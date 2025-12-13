Το χριστουγεννιάτικο απορριμματοφόρο που έκλεψε την παράσταση στην Ερμού

Με πολύχρωμα λαμπάκια, γιρλάντες και στολίδια, το όχημα της καθαριότητας του δήμου Αθηναίων μετατράπηκε σε ένα απρόσμενο χριστουγεννιάτικο άρμα

Ένα απορριμματοφόρο στολισμένο έκλεψε σήμερα την παράσταση στην οδό Ερμού, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα μικρών και μεγάλων.

Με πολύχρωμα λαμπάκια, γιρλάντες και χριστουγεννιάτικα στολίδια, το όχημα της καθαριότητας του δήμου Αθηναίων μετατράπηκε σε ένα απρόσμενο… χριστουγεννιάτικο άρμα, δίνοντας διαφορετικό τόνο στην καρδιά της πόλης.

Περαστικοί σταμάτησαν για να το φωτογραφίσουν, ενώ πολλά παιδιά στάθηκαν έκπληκτα μπροστά στη φωτεινή σύνθεση, βλέποντας για πρώτη φορά ένα απορριμματοφόρο να γίνεται μέρος της γιορτινής διακόσμησης.

