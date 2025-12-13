Το χριστουγεννιάτικο απορριμματοφόρο που έκλεψε την παράσταση στην Ερμού
Με πολύχρωμα λαμπάκια, γιρλάντες και στολίδια, το όχημα της καθαριότητας του δήμου Αθηναίων μετατράπηκε σε ένα απρόσμενο χριστουγεννιάτικο άρμα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα απορριμματοφόρο στολισμένο έκλεψε σήμερα την παράσταση στην οδό Ερμού, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα μικρών και μεγάλων.
Με πολύχρωμα λαμπάκια, γιρλάντες και χριστουγεννιάτικα στολίδια, το όχημα της καθαριότητας του δήμου Αθηναίων μετατράπηκε σε ένα απρόσμενο… χριστουγεννιάτικο άρμα, δίνοντας διαφορετικό τόνο στην καρδιά της πόλης.
Περαστικοί σταμάτησαν για να το φωτογραφίσουν, ενώ πολλά παιδιά στάθηκαν έκπληκτα μπροστά στη φωτεινή σύνθεση, βλέποντας για πρώτη φορά ένα απορριμματοφόρο να γίνεται μέρος της γιορτινής διακόσμησης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελευταίο ματς του Ζαφείρη με τη Σλάβια Πράγας – Το «ευχαριστώ» των Τσέχων
22:56 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»
22:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0: Δοκάρια και τακτική κράτησαν το ματς στο μηδέν
21:33 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο
14:34 ∙ LIFESTYLE