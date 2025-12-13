Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» απέναντι στην ΑΕΚ, στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του και μίλησε για την κατάσταση των Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι δυνατή ομάδα. Έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ματς μέχρι τώρα. Πνευματικά ετοιμαστήκαμε καλά για αυτό το ματς και τα αποτελέσματα φάνηκαν στο πρώτο ημίχρονο, όπου και παίξαμε τέλειο μπάσκετ αμυντικά και επιθετικά. Μοιράσαμε καλά την μπάλα, βρήκαμε ελεύθερα σουτ, σκοράραμε, πετύχαμε 65 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, που είναι υπέροχο. Δείξαμε πως όταν παίζουμε σωστό μπάσκετ, έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά λόγω της μεγάλης διαφοράς, κάναμε κάποια λάθη στην επίθεση, αλλά ελέγξαμε τον αγώνα και κερδίσαμε ένα σημαντικό εκτός έδρας ματς σε αυτή την ατμόσφαιρα. Πριν από 48 ώρες χάσαμε από την Αρμάνι, καλή αντίδραση από τους παίκτες μου».

Για το αν οι Όσμαν και Χολμς θα παίξουν στα επόμενα ματς της Euroleague: «Δεν είμαι σίγουρος. Και οι δύο δεν έχουν παίξει τις τελευταίες 5-6 εβδομάδες, οπότε θα δούμε την Δευτέρα στην προπόνηση αν είναι στην κατάσταση να παίξουν σε αγώνα της Euroleague».