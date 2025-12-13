Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους: Ανάμεσά τους νομπελίστας και ηγέτες της αντιπολίτευσης

Σε αντάλλαγμα, η Ουάσινγκτον συμφώνησε να άρει τις κυρώσεις κατά του λευκορωσικού καλίου, βασικό συστατικό λιπασμάτων

Newsbomb

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους: Ανάμεσά τους νομπελίστας και ηγέτες της αντιπολίτευσης

H Μαρία Κολεσνίκοβα, σημαντική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, σχηματίζει μια καρδιά καθισμένη στο λεωφορείο μετά την αποφυλάκισή της 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης 2022 Άλες Μπιαλιάτσκι απελευθερώθηκε από την Λευκορωσία έπειτα από πέντε χρόνια φυλάκισης, μαζί με ακόμα 122 πολιτικούς κρατούμενους.

Η σύζυγός του, Νατάλια Πίντσουκ, από το Όσλο όπου ζει εξόριστη, δέχτηκε το πρώτο του τηλεφώνημα και του είπε «Σ' αγαπώ», εκφράζοντας χαρά και ανακούφιση. «Κοίταζα το ρολόι και το κινητό κάθε λεπτό», περιέγραψε, ευχαριστώντας την αμερικανική ομάδα που διαμεσολάβησε.

«Τα πρώτα λόγια που του είπα ήταν ότι τον αγαπούσα, να τον φιλήσω, ότι χαιρόμουν που τον άκουσα», είπε η Πίντσουκ στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Ινστιτούτο Νόμπελ. «Στην αρχή, άκουσα μια άλλη φωνή στο τηλέφωνο και αναρωτήθηκα αν, μετά από πέντε χρόνια, είχα ξεχάσει τον ήχο της φωνής του. Αλλά στην πραγματικότητα, ήταν κάποιος άλλος που μιλούσε και του έδωσε το τηλέφωνο», συνέχισε η ίδια χαμογελώντας.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απελευθέρωσε σήμερα 123 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένου του Μπιαλιάτσκι, και δεκάδων στελεχών της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, όπως την Μαρία Κολεσνίκοβα, έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών που είχε ο Λευκορώσος πρόεδρος με τον Τζον Κόουλ, απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε αντάλλαγμα, η Ουάσινγκτον συμφώνησε να άρει τις κυρώσεις κατά του λευκορωσικού καλίου, βασικό συστατικό λιπασμάτων.

Ο 63χρονος Μπιαλιάτσκι ίδρυσε το 1996 την Viasna («Άνοιξη»), την κορυφαία οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και της οποίας ηγήθηκε για πολλά χρόνια. Του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης από κοινού με τη ΜΚΟ Memorial (Ρωσία) και το Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών (Ουκρανία) το 2022, ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ εξέφρασε «μεγάλη ανακούφιση και γεμάτη χαρά» για την αποφυλάκισή του.

Ales Bialiatski

Ο βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης Ales Bialiatski, ένας από τους απελευθερωμένους κρατούμενους της Λευκορωσίας, χαμογελάει περιτριγυρισμένος από τους υποστηρικτές του κατά την άφιξή του στην αμερικανική πρεσβεία στο Βίλνιους της Λιθουανίας

AP

Λευκορωσία: «Είναι μεγάλη χαρά να βλέπω το πρώτο μου ελεύθερο ηλιοβασίλεμα»

Εννέα από τους απελευθερωμένους κρατούμενους έφυγαν από τη Λευκορωσία για τη Λιθουανία και 114 μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Κολεσνίκοβα, που ηγήθηκε μαζικών διαμαρτυριών κατά του Λουκασένκο το 2020, ήταν μεταξύ της μεγάλης ομάδας αποφυλακισθέντων που μεταφέρθηκε με λεωφορείο στην Ουκρανία.

«Φυσικά, πρώτα απ' όλα, είναι ένα συναίσθημα απίστευτης χαράς: να βλέπεις με τα μάτια σου τους αγαπημένους σου ανθρώπους, να τους αγκαλιάζεις και να καταλαβαίνεις ότι τώρα είμαστε όλοι ελεύθεροι άνθρωποι. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπω το πρώτο μου ελεύθερο ηλιοβασίλεμα», είπε η Κολεσνίκοβα σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ουκρανικό κανάλι στο Telegram, Khochu Zhit.

Στο βίντεο φαινόταν να αγκαλιάζει τον Βίκτορ Μπαμπάρικο, πολιτικό της αντιπολίτευσης που συνελήφθη το 2020 ενώ ετοιμαζόταν να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Λουκασένκο σε εκλογές. Ο Μπαμπάρικο είπε ότι ο γιος του Έντουαρντ είναι ακόμα στη φυλακή στη Λευκορωσία.

Η Τατσιάνα Κόμιτς, αδερφή της Κολεσνίκοβα, είπε στο Reuters ότι ανησυχούσε ότι μπορεί η αδελφή της να αρνηθεί να φύγει από τη Λευκορωσία και ήταν έτοιμη να προσπαθήσει να την πείσει. «Ανυπομονώ πολύ να αγκαλιάσω τη Μαρία... τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για εμάς, αλλά τώρα μίλησα μαζί της (τηλεφωνικά) και νιώθω σαν αυτά τα πέντε χρόνια να μην υπήρξαν ποτέ», είπε. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η συνεργασία με τον Λουκασένκο αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να τον απομακρύνουν από την επιρροή του Πούτιν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό - μια προσπάθεια που η αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, μέχρι τώρα, έβλεπε με ακραίο σκεπτικισμό.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Τζον Κόουλ, είχε δηλώσει νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Μινσκ: «Υπό τις οδηγίες του οροέδρου Τραμπ, εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα άρουμε τις κυρώσεις κατά του καλίου». Μετά τις αποφυλακίσεις ο Κόουλ, δήλωσε στο Reuters ότι περίπου 1.000 εναπομείναντες πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία θα μπορούσαν να απελευθερωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν ευρείες κυρώσεις στη Λευκορωσία αφότου το Μινσκ ξεκίνησε μια βίαιη καταστολή κατά διαδηλωτών στον απόηχο των αμφισβητούμενων εκλογών του 2020, φυλακίζοντας σχεδόν όλους τους αντιπάλους του Λουκασένκο που δεν διέφυγαν στο εξωτερικό. Οι κυρώσεις έγιναν αυστηρότερες αφότου ο Λουκασένκο επέτρεψε σε ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τη Λευκορωσία ως ορμητήριο για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η εξόριστη λευκορωσική αντιπολίτευση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Τραμπ και δήλωσε ότι το γεγονός ότι ο Λουκασένκο συμφώνησε να απελευθερώσει κρατούμενους σε αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις στο κάλιο αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων.

Η αντιπολίτευση έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι βλέπει την προσέγγιση του Τραμπ προς τον Λουκασένκο ως ανθρωπιστική προσπάθεια, αλλά ότι οι κυρώσεις της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ. «Οι κυρώσεις των ΗΠΑ έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Οι κυρώσεις της ΕΕ αφορούν τη συστημική αλλαγή - τον τερματισμό του πολέμου, να καταστεί δυνατή η δημοκρατική μετάβαση και η διασφάλιση της λογοδοσίας. Αυτές οι προσεγγίσεις δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους · αλληλοσυμπληρώνονται», δήλωσε η εξόριστη ηγέτης της αντιπολίτευσης Τσιχανόφσκαγια.

Λουκασένκο: «Αξιοσέβαστος πρόεδρος» ή «δικτάτορας»;

Ο Λουκασένκο έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία. Μόλις τον Αύγουστο, ρώτησε γιατί θα έπρεπε να απελευθερώσει ανθρώπους που θεωρεί αντιπάλους του κράτους, οι οποίοι μπορεί να «ξανακηρύσσουν πόλεμο εναντίον μας». Ο Τραμπ έχει αναφερθεί στον Λουκασένκο ως «τον αξιοσέβαστο πρόεδρο της Λευκορωσίας», χαρακτηρισμός που έρχεται σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που βλέπει τον Λευκορώσο πρόεδρο ως δικτάτορα. Τον έχει προτρέψει να απελευθερώσει έως και 1.300 ή 1.400 κρατούμενους, τους οποίους ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «ομήρους».

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για πρόσθετη συνεργασία με τη Λευκορωσία που προωθεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ και θα συνεχίσουν να καταβάλλουν διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωση των εναπομεινάντων πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία», τόνισε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιθουανία. Η λευκορωσική ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna - την οποία το Μινσκ χαρακτηρίζει εξτρεμιστική οργάνωση - ανέβασε τον αριθμό των πολιτικών κρατουμένων σε 1.227 την παραμονή των σημερινών αποφυκαλίσεων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελευταίο ματς του Ζαφείρη με τη Σλάβια Πράγας – Το «ευχαριστώ» των Τσέχων

23:24LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Μεταμόρφωσα την εικόνα μου» - Πώς εξηγεί το look των τελευταίων χρόνων

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους: “Σ’ αγαπώ” η πρώτη κουβέντα που είπε η σύζυγός του Μπιαλιάτσκι μετά από 5 χρόνια

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Η αστυνομία κλείνει την έρευνα για διαρροή πληροφοριών της Βιρτζίνια Τζιούφρε - Η οργή της οικογένειας

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Το χριστουγεννιάτικο απορριμματοφόρο που έκλεψε την παράσταση στην Ερμού

22:32WHAT THE FACT

Περού: Ένας ναός 5.000 ετών ανακαλύφθηκε στην έρημο - Γιατί ήταν θαμμένοι τρεις σκελετοί στον τοίχο;

22:28ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101: Αντέδρασε και διέσυρε την Ένωση στην έδρα της

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

22:09LIFESTYLE

Μοιράζει λεφτά η Τέιλορ Σουίφτ: Το αστρονομικό μπόνους στο συνεργείο της περιοδείας της

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0: Δοκάρια και τακτική κράτησαν το ματς στο μηδέν

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις άνδρες επειδή ντύθηκαν σαν τους «Peaky Blinders»

21:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης στη Βουλή για αγρότες και οικονομία

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου

21:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Ταξική και όχι σεξιστική η φράση "σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν"»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

22:28ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101: Αντέδρασε και διέσυρε την Ένωση στην έδρα της

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

18:04ΚΟΣΜΟΣ

22 χρόνια από το «τέλος» του Σαντάμ Χουσεΐν - Το χρονικό της σύλληψής του σε υπόγειο καταφύγιο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους: “Σ’ αγαπώ” η πρώτη κουβέντα που είπε η σύζυγός του Μπιαλιάτσκι μετά από 5 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ