Χίλαρι Σουάνκ: Με φουσκωμένη κοιλιά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, περιμένει το τρίτο της παιδί

Snapshot Η Χίλαρι Σουάνκ, 52 ετών, βρίσκεται στην τελική φάση της εγκυμοσύνης της για το τρίτο παιδί της.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε έξω από το στούντιο της εκπομπής «The Drew Barrymore Show» στη Νέα Υόρκη.

Η Σουάνκ έχει ήδη δύο παιδιά, τα δίδυμα Άγια και Ομ, που γεννήθηκαν το 2023 με τον σύζυγό της, Φίλιπ Σνάιντερ.

Παρά την εγκυμοσύνη, συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η Χίλαρι Σουάνκ, η οποία απαθανατίστηκε έξω από την εκπομπή «The Drew Barrymore Show» στη Νέα Υόρκη. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, στα 52 της χρόνια, ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για τρίτη φορά.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Million Dollar Baby» έχει ήδη δύο παιδιά, τα δίδυμα Άγια και Ομ, που απέκτησε το 2023 με τον σύζυγό της, Φίλιπ Σνάιντερ. Η νέα εγκυμοσύνη σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.

Η πρόσφατη εμφάνισή της στο Μανχάταν τράβηξε τα βλέμματα, καθώς η ηθοποιός συνεχίζει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες λίγο πριν από τον ερχομό του τρίτου παιδιού της.

https://www.instagram.com/p/Dej1NXfm2kH/

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