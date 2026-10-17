Χίλαρι Σουάνκ: Με φουσκωμένη κοιλιά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, περιμένει το τρίτο της παιδί
Η 52χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε έξω από το στούντιο της εκπομπής «The Drew Barrymore Show»
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- Η Χίλαρι Σουάνκ, 52 ετών, βρίσκεται στην τελική φάση της εγκυμοσύνης της για το τρίτο παιδί της.
- Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε έξω από το στούντιο της εκπομπής «The Drew Barrymore Show» στη Νέα Υόρκη.
- Η Σουάνκ έχει ήδη δύο παιδιά, τα δίδυμα Άγια και Ομ, που γεννήθηκαν το 2023 με τον σύζυγό της, Φίλιπ Σνάιντερ.
- Παρά την εγκυμοσύνη, συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.
Στην τελική ευθεία της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η Χίλαρι Σουάνκ, η οποία απαθανατίστηκε έξω από την εκπομπή «The Drew Barrymore Show» στη Νέα Υόρκη. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, στα 52 της χρόνια, ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για τρίτη φορά.
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Million Dollar Baby» έχει ήδη δύο παιδιά, τα δίδυμα Άγια και Ομ, που απέκτησε το 2023 με τον σύζυγό της, Φίλιπ Σνάιντερ. Η νέα εγκυμοσύνη σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.
Η πρόσφατη εμφάνισή της στο Μανχάταν τράβηξε τα βλέμματα, καθώς η ηθοποιός συνεχίζει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες λίγο πριν από τον ερχομό του τρίτου παιδιού της.