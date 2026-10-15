Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος για δεύτερη φορά η 52χρονη ηθοποιός - Το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε τα νέα

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος για δεύτερη φορά η 52χρονη ηθοποιός - Το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε τα νέα
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Χίλαρι Σουάνκ ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της για τρίτο παιδί μέσω ανάρτησης στο Instagram στις 14 Οκτωβρίου.
  • Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Φίλιπ Σνάιντερ, έχουν ήδη δίδυμα, ηλικίας τριών ετών.
  • Η Σουάνκ έχει δηλώσει ότι η εδραιωμένη καριέρα της της επιτρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.
  • Έχει βραβευτεί δύο φορές με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες «Boys Don't Cry» και «Million Dollar Baby».
  • Αναμένεται να συμμετάσχει στον τέταρτο και τελευταίο κύκλο της σειράς «Yellowjackets» τον Νοέμβριο.
Snapshot powered by AI

Το τρίτο της παιδί περιμένει η Χίλαρι Σουάνκ, η οποία ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Η 52χρονη ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες «Boys Don't Cry» και «Million Dollar Baby», δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται τέσσερις φιγούρες από φωσφορίζοντα ανθρωπάκια να χορεύουν στο σκοτάδι. Μία από αυτές έχει εμφανή κοιλιά εγκυμοσύνης, δίνοντας το πρώτο μήνυμα για την προσθήκη στην οικογένειά της.

«Πολλοί με ρωτούσαν ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ που ετοιμάζω. Αυτό που ετοιμάζω...κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της, επιλέγοντας έναν πρωτότυπο τρόπο για να μοιραστεί τα νέα με τους θαυμαστές της.

Η Χίλαρι Σουάνκ και ο σύζυγός της, Φίλιπ Σνάιντερ, έγιναν γονείς για πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια, όταν απέκτησαν δίδυμα, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2018.

https://www.instagram.com/reel/DefFXUksWg0/

Η μητρότητα και η απόφαση να αποκτήσει παιδιά αργότερα

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τη μητρότητα και για το πώς η ηλικία και η επαγγελματική της πορεία επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την απόκτηση παιδιών.

δίδυμα - χίλαρι σουανκ

Τα δίδυμα της Χίλαρι Σουάνκ

«Ήξερα ότι κάποια στιγμή ήθελα να αποκτήσω παιδιά, αλλά δεν είχα σχεδιάσει πώς θα ήταν αυτό», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι πιστεύει πως θα ήταν διαφορετική μητέρα αν είχε αποκτήσει παιδιά στα 20 ή στα 30 της.

Όπως είχε σημειώσει, το γεγονός ότι η καριέρα της έχει πλέον εδραιωθεί τής επιτρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στα παιδιά της και να επιλέγει πότε θα επικεντρώνεται στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Χαρακτήρισε, μάλιστα, αυτή τη δυνατότητα «ευλογία».

Η Χίλαρι Σουάνκ έχει τιμηθεί με δύο βραβεία Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Το πρώτο το κέρδισε για την ερμηνεία της στην ταινία «Boys Don't Cry» το 1999 και το δεύτερο για το «Million Dollar Baby» το 2004.

Στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στον τέταρτο και τελευταίο κύκλο της σειράς «Yellowjackets», ο οποίος αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51WHAT THE FACT

Οδοντόκρεμες: Τι σημαίνουν πραγματικά τα έγχρωμα τετράγωνα στα σωληνάρια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι αλλάζει στο Tesla Model 3 που έρχεται Ευρώπη

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένη - «Είμαστε από τη ΔΕΗ»

10:34WHAT THE FACT

Κρυφή πέμπτη διάσταση: Οι αρχέγονες μαύρες τρύπες ίσως αποκαλύψουν το μυστικό του Σύμπαντος

10:20LIFESTYLE

«Είναι ο πιο εργατικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει» - Ο Μπεν Άφλεκ αποθεώνει την Τζένιφερ Λόπεζ και μιλά για όσα έμαθε από εκείνη

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχό της για την κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Σάλεχ

10:17LIFESTYLE

Κέιλι Κουόκο: Η Πένι του «Big Bang Theory» έγινε μητέρα για δεύτερη φορά - Δείτε τις γλυκές φωτογραφίες

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Του έβαζε πρόκες στα λάστιχα πριν του ρίξει ατροπίνη στο φαγητό - Νέες αποκαλύψεις

10:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου: Ναρκωτικά, αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητά εντοπίστηκαν στα κελιά

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρή 75χρονη σε τροχαίο στα Σελιανίτικα - Το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε μάντρα

10:01ΥΓΕΙΑ

Θριάσιο νοσοκομείο: Ακυρώνονται τα χειρουργεία λόγω λιγοστών αποθεμάτων αίματος

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

09:51ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

METLEN: Εγκαινίασε στη Λάρισα τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την κλινική Χανίων: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;»

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολείο στο Πακιστάν: Κατέρρευσε οροφή - 21 μαθητές και μια καθηγήτρια νεκροί

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor B03: Η κινεζική απάντηση στα ευρωπαϊκά σούπερ μίνι

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην Τήνο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

09:34ΥΓΕΙΑ

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα: Γιατί η περίπτωση του Πάπα Λέοντα αποτελεί πρόκληση για την Ογκολογία

09:33LIFESTYLE

Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος για δεύτερη φορά η 52χρονη ηθοποιός, περιμένει το τρίτο της παιδί - Το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει η νέα κακοκαιρία - Πρόγνωση Μαρουσάκη για «αέρια ψυχρή μάζα»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Η Γκίλφοϊλ ήξερε την ημέρα που ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ότι είναι θέμα χρόνου να απομακρυνθεί – Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

08:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 73 ετών ο David Surkamp, ιδρυτής των Pavlov’s Dog

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την κλινική Χανίων: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;»

21:52ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Παντρεμένος, πολύτεκνος και με εγγόνια ο 70χρονος ιερέας που κατηγορείται για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχό της για την κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Σάλεχ

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

08:56LIFESTYLE

Βασίλης Τερλέγκας: «Αόρατες σκοτεινές δυνάμεις σκότωσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε χέρια πολυεθνικών ομίλων, fund και αλυσίδων πουλιέται η ελληνική διατροφή

09:29ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν την «μητέρα όλων των βομβών» κατά του Ιράν

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Κλιματολόγος προειδοποιεί: Πιθανός ένας ακραίος χειμώνας με El Niño πρωτοφανούς έντασης

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτούνται... «σύντομα» από τη Βουλή κάποιοι από τους ανεξάρτητους

09:33LIFESTYLE

Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος για δεύτερη φορά η 52χρονη ηθοποιός, περιμένει το τρίτο της παιδί - Το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Του έβαζε πρόκες στα λάστιχα πριν του ρίξει ατροπίνη στο φαγητό - Νέες αποκαλύψεις

09:34ΥΓΕΙΑ

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα: Γιατί η περίπτωση του Πάπα Λέοντα αποτελεί πρόκληση για την Ογκολογία

10:17LIFESTYLE

Κέιλι Κουόκο: Η Πένι του «Big Bang Theory» έγινε μητέρα για δεύτερη φορά - Δείτε τις γλυκές φωτογραφίες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε οι φροντιστές δεν μπαίνουμε στον χώρο της τίγρης» - Γιατί η εισβολή νεαρού ήταν αυτοκτονία, ειδικός εξηγεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ