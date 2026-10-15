Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος για δεύτερη φορά η 52χρονη ηθοποιός - Το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε τα νέα

Snapshot Η Χίλαρι Σουάνκ ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της για τρίτο παιδί μέσω ανάρτησης στο Instagram στις 14 Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Φίλιπ Σνάιντερ, έχουν ήδη δίδυμα, ηλικίας τριών ετών.

Η Σουάνκ έχει δηλώσει ότι η εδραιωμένη καριέρα της της επιτρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Έχει βραβευτεί δύο φορές με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες «Boys Don't Cry» και «Million Dollar Baby».

Αναμένεται να συμμετάσχει στον τέταρτο και τελευταίο κύκλο της σειράς «Yellowjackets» τον Νοέμβριο. Snapshot powered by AI

Το τρίτο της παιδί περιμένει η Χίλαρι Σουάνκ, η οποία ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Η 52χρονη ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες «Boys Don't Cry» και «Million Dollar Baby», δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται τέσσερις φιγούρες από φωσφορίζοντα ανθρωπάκια να χορεύουν στο σκοτάδι. Μία από αυτές έχει εμφανή κοιλιά εγκυμοσύνης, δίνοντας το πρώτο μήνυμα για την προσθήκη στην οικογένειά της.

«Πολλοί με ρωτούσαν ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ που ετοιμάζω. Αυτό που ετοιμάζω...κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της, επιλέγοντας έναν πρωτότυπο τρόπο για να μοιραστεί τα νέα με τους θαυμαστές της.

Η Χίλαρι Σουάνκ και ο σύζυγός της, Φίλιπ Σνάιντερ, έγιναν γονείς για πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια, όταν απέκτησαν δίδυμα, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2018.

https://www.instagram.com/reel/DefFXUksWg0/

Η μητρότητα και η απόφαση να αποκτήσει παιδιά αργότερα

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τη μητρότητα και για το πώς η ηλικία και η επαγγελματική της πορεία επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την απόκτηση παιδιών.

Τα δίδυμα της Χίλαρι Σουάνκ

«Ήξερα ότι κάποια στιγμή ήθελα να αποκτήσω παιδιά, αλλά δεν είχα σχεδιάσει πώς θα ήταν αυτό», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι πιστεύει πως θα ήταν διαφορετική μητέρα αν είχε αποκτήσει παιδιά στα 20 ή στα 30 της.

Όπως είχε σημειώσει, το γεγονός ότι η καριέρα της έχει πλέον εδραιωθεί τής επιτρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στα παιδιά της και να επιλέγει πότε θα επικεντρώνεται στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Χαρακτήρισε, μάλιστα, αυτή τη δυνατότητα «ευλογία».

Η Χίλαρι Σουάνκ έχει τιμηθεί με δύο βραβεία Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Το πρώτο το κέρδισε για την ερμηνεία της στην ταινία «Boys Don't Cry» το 1999 και το δεύτερο για το «Million Dollar Baby» το 2004.

Στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στον τέταρτο και τελευταίο κύκλο της σειράς «Yellowjackets», ο οποίος αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης