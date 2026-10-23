Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο όταν ήμουν 8 ετών»

Snapshot Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε ότι σε ηλικία 8-9 ετών ο προπονητής της κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο για να εξετάσει έναν τραυματισμό.

Ο προπονητής δεν την άγγιξε, αλλά η ίδια ένιωσε έντονη δυσφορία και αρνήθηκε να συνεχίσει τις προπονήσεις.

Οι γονείς της ενημερώθηκαν και ο πατέρας της αντέδρασε έντονα, πηγαίνοντας να αντιμετωπίσει τον προπονητή.

Η Δήμητρα τόνισε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που μοιράστηκε δημόσια την εμπειρία της.

Η ανάμνηση προέκυψε από τη συζήτηση για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων που την έκανε να θυμηθεί το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Μια προσωπική εμπειρία από την παιδική της ηλικία αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια η Δήμητρα Αλεξανδράκη, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο OPEN. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση για την πρόσφατη υπόθεση καθηγητή Φυσικής Αγωγής που κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκων, με την ίδια να θυμάται ένα περιστατικό που, όπως περιέγραψε, την είχε κάνει να αισθανθεί πολύ άβολα όταν ήταν μόλις 8 ή 9 ετών.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε ότι έκανε πολεμικές τέχνες από πολύ μικρή ηλικία και πως, έπειτα από έναν τραυματισμό, ο προπονητής της την πήρε σε έναν επάνω όροφο και της κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο μέχρι τα γόνατα, προκειμένου, όπως υποστήριζε, να εξετάσει το χτύπημά της.

Όπως ξεκαθάρισε, ο προπονητής δεν την άγγιξε, ωστόσο η ίδια ένιωσε έντονη δυσφορία και αποφάσισε ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στις προπονήσεις.

«Πήγα σπίτι και λέω δεν ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα. Δεν θέλω να ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα», θυμήθηκε ότι είπε στους γονείς της.

Η αντίδραση των γονιών της και η συνάντηση με τον προπονητή

Όπως περιέγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η μητέρα της τη ρώτησε τι είχε συμβεί, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε και ο πατέρας της. Η ίδια θυμάται ότι ο πατέρας της πήγε στο Μεγάλο Πεύκο, όπου βρισκόταν ο προπονητής, και ότι ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση.

«Θυμόμουν ότι είχε κατέβει ο μπαμπάς μου κάτω στο χωριό, εκεί στο Μεγάλο Πεύκο και ότι είχε γίνει ένας χαμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια θυμήθηκε ότι βρέθηκε μαζί με τον πατέρα της όταν αναζήτησαν τον προπονητή, ο οποίος επέμενε πως δεν της είχε κάνει τίποτα. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη επανέλαβε ότι δεν υπήρξε σωματική επαφή, αλλά περιέγραψε πως εκείνος είχε κατεβάσει τα ρούχα της και την είχε γυρίσει γύρω γύρω, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να δει τον τραυματισμό της.

«Δεν της έκανα τίποτα», θυμάται ότι έλεγε ο προπονητής, ενώ η ίδια ανέφερε πως θυμάται ακόμη τα χέρια του να τρέμουν την ώρα που προσπαθούσε να εξηγήσει τι είχε συμβεί.

«Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ανάμνηση επανήλθε καθώς άκουγε τη μητέρα του κοριτσιού που μιλούσε στην εκπομπή. Όπως είπε, η συζήτηση τής ξύπνησε μνήμες που δεν είχε μοιραστεί μέχρι σήμερα δημόσια.

«Είναι πολύ σοκαριστικό όταν συμβαίνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό δημόσια», σημείωσε.

Η ίδια στάθηκε στο γεγονός ότι, παρότι ο προπονητής δεν την άγγιξε, η συμπεριφορά του την έκανε να αισθανθεί άβολα σε μια ηλικία κατά την οποία δεν μπορούσε εύκολα να διαχειριστεί όσα συνέβαιναν γύρω της.

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