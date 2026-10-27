Τομ Τζόουνς: Ανέβαλε δύο συναυλίες λόγω «βαριάς γρίπης» – Το μήνυμα στους θαυμαστές του

Ο 86χρονος τραγουδιστής αναγκάστηκε να αλλάξει το πρόγραμμά του στο Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο, έπειτα από σύσταση των γιατρών του.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τομ Τζόουνς: Ανέβαλε δύο συναυλίες λόγω «βαριάς γρίπης» – Το μήνυμα στους θαυμαστές του
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  • Ο Τομ Τζόουνς ανέβαλε δύο συναυλίες στις ΗΠΑ λόγω βαριάς γρίπης, κατόπιν ιατρικής σύστασης.
  • Η συναυλία στο Σαν Ντιέγκο μεταφέρθηκε για τις 3 Νοεμβρίου και αυτή στο Λος Άντζελες για τις 4 Νοεμβρίου.
  • Όσα εισιτήρια είχαν ήδη αγοραστεί ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες και υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.
  • Ο 86χρονος τραγουδιστής ολοκλήρωσε πριν την ασθένειά του 20 συναυλίες στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της περιοδείας Come Gather Round Tour.
  • Στο παρελθόν, ο Τομ Τζόουνς έχει αναβάλει συναυλίες λόγω προβλημάτων υγείας, όπως το 2025 στη Γερμανία λόγω λοίμωξης αναπνευστικού.
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Δύο προγραμματισμένες συναυλίες του στις ΗΠΑ αναγκάστηκε να αναβάλει ο Τομ Τζόουνς, καθώς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ταλαιπωρείται από έντονη γρίπη.

Ο 86χρονος Ουαλός τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί το βράδυ της Δευτέρας στο Greek Theatre του Λος Άντζελες, ωστόσο λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή ενημέρωσε το κοινό ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη συναυλία. Αναβλήθηκε επίσης η εμφάνισή του στο Σαν Ντιέγκο, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζόουνς εξήγησε ότι είχε ολοκληρώσει τις τελευταίες εβδομάδες 20 συναυλίες στις ΗΠΑ, πριν αρρωστήσει απροσδόκητα.

«Πέρασα υπέροχα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, ολοκληρώνοντας 20 συναυλίες και τραγουδώντας για υπέροχο κοινό σε όλη την Αμερική, αλλά δυστυχώς με χτύπησε μια βαριά γρίπη», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ύστερα από συμβουλή των γιατρών του αποφασίστηκε να μετατεθούν οι δύο εμφανίσεις.

Οι νέες ημερομηνίες

Η συναυλία στο Σαν Ντιέγκο, στο Rady Shell at Jacobs Park, μεταφέρθηκε για τις 3 Νοεμβρίου, ενώ η εμφάνιση στο Greek Theatre του Λος Άντζελες θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου.

«Λυπάμαι πραγματικά για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε. Ανυπομονώ να σας δω όλους σύντομα», έγραψε ο Τζόουνς.

Τα εισιτήρια που είχαν ήδη αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά για τις νέες ημερομηνίες. Όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων από το σημείο όπου τα αγόρασαν.

Ο Τομ Τζόουνς βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία με το Come Gather Round Tour, έχοντας πραγματοποιήσει σειρά εμφανίσεων σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Μετά την αλλαγή του προγράμματος, η συναυλία της 4ης Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες αναμένεται πλέον να είναι η τελευταία στάση της περιοδείας του στις ΗΠΑ.

Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που πρόβλημα υγείας τον αναγκάζει να αλλάξει το πρόγραμμά του. Τον Ιούλιο του 2025 είχε επίσης αναβάλει συναυλία στη Γερμανία λόγω λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού.

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