Tom Jones: Ανεπανάληπτη εμπειρία η συναυλία του στο Θέατρο Λυκαβηττού

Mια ανεπανάληπτη εμπειρία έζησαν οι θεατές της sold out συναυλίας του Tom Jones στο Λυκαβηττό το Σάββατο 21 Ιουνίου.

Ο θρυλικός τραγουδιστής χάρισε μια απίστευτη βραδιά στο κοινό, γεμάτη συναίσθημα, χιούμορ και μαγεία, αποδεικνύοντας ότι παρά τα 85 του χρόνια, διατηρεί τη δύναμη της σπάνιας ερμηνευτικής στόφας που τον έκανε διάσημο, σε μια καριέρα 60 χρόνων!

Η φωνή του αγέραστη, χάρισε καθηλωτικές ερμηνείες σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του αλλά και σε τραγούδια που διασκεύασε ευφάνταστα από ένα μεγάλο εύρος μεγάλων δημιουργών: Leonard Cohen, Bob Dylan, Willie Nelson, Prince, κα. Φυσικά ξετρέλανε το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες, από το “What’s New Pussycat?”, το “Sex Bomb”, το "It's Not Unusual" και φυσικά το “Delilah” που τραγουδήθηκαν από όλο το θέατρο.

Σχολίαζε άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με συγκίνηση τα τραγούδια αλλά και τα πρόσωπα που συνδέθηκε μαζί τους, χαρίζοντας μας ένα ταξίδι ζωής, γεμάτο αγάπη, σοφία και τρυφερότητα.

Για δύο ώρες, το κοινό υποκλίθηκε στο μεγαλείο της φωνής του Sir Tom Jones ζώντας ένα απίστευτο μουσικό γεγονός που μπορεί να άργησε αλλά άξιζε την αναμονή και με το παραπάνω.