Ενας μήνας μας χωρίζει από τη ζωντανή εμφάνιση του Τομ Τζόουνς στο θέατρο Λυκαβηττού

Ενας μήνας απομένει μέχρι την πολυαναμενόμενη πρώτη συναυλία στην Αθήνα, του μοναδικού Sir Tom Jones, ο οποίος θα εμφανιστεί το Σάββατο 21 Ιουνίου, στο ανανεωμένο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Τελευταία ευκαιρία να προλάβετε τα ελάχιστα εισιτήρια που απομένουν για μια εμπειρία ζωής.

Ο σπουδαίος Ουαλός τραγουδιστής γιορτάζει 60 χρόνια μιας μοναδικής καριέρας, γεμάτης επιτυχίες και διακρίσεις. Ένας καλλιτέχνης που έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και παραμένει μέχρι σήμερα μια εξέχουσα και επιδραστική μορφή στη μουσική βιομηχανία.

Στις συναυλίες της φετινής περιοδείας του, σμίγουν άνθρωποι κάθε ηλικίας. Από τους συνομηλίκους του μέχρι παιδιά της γενιάς του tik tok. Όπως λένε όσοι τον είδαν, οι γυναίκες ακόμα ουρλιάζουν γι αυτόν όπως παλιά και όλοι φαίνεται να περνούν ένα αξέχαστο βράδυ, με τον ίδιο σε μεγάλη φόρμα και αυτή την ανέγγιχτη από τον χρόνο φωνή, ενώ δεν παραλείπει να αφηγείται χιουμοριστικές στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του.

Είναι δύσκολο να αναφέρεις όλες τις μεγάλες επιτυχίες του όλα αυτά τα χρόνια. Μερικές μόνο απ’ αυτές: It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, What’s New Pussycat, I’ll Never Fall In Love Again, Sex Bomb, She’s a Lady, Green, Green, Grass of Home και If I Only Knew.

Μια εμπειρία που δεν χάνεται με τίποτα!

Εξασφαλίστε ένα από τα ελάχιστα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα και ζήστε μια αξέχαστη συναυλία.

Στην εξηντάχρονη καριέρα του κατάφερε να κερδίσει Grammy, Χρυσή Σφαίρα, Brit Award, MTV Award, Music Industry Trusts Award, το βραβείο Hitmaker από το Hall of Fame των Αμερικανών στιχουργών, ενώ μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του ήταν το 2006, όταν χρίστηκε Ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ για τις υπηρεσίες του στη μουσική, μια τιμή που κατάφερε να γιορτάσει για άλλη μια φορά το 2012, όταν εμφανίστηκε στη συναυλία του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η διαχρονικότητα του και η απήχηση του εκφράζονται και με τη συμμετοχή του τα τελευταία χρόνια ως κριτής στο The Voice UK. Έχει επίσης εμφανιστεί σε ταινίες, όπως το Mars Attacks! του Τιμ Μπάρτον και το Playhouse Presents: King of The Teds του Sky Arts.

Ο Sir Tom Jones είναι ένας ζωντανός θρύλος και το Σάββατο 21 Ιουνίου το Ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτόν τον σπάνιο καλλιτέχνη για πρώτη φορά στην Αθήνα!

Πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων: www.ticketmaster.gr