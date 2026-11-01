Βάσω Λασκαράκη: Ο Μελέτης ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε τι περνούσα στον χωρισμό μου

Ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσα να το εμπιστευτώ, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να με δει να λυγίζω, είπε η ηθοποιός

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Βάσω Λασκαράκη: Ο Μελέτης ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε τι περνούσα στον χωρισμό μου
LIFESTYLE
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  • Η Βάσω Λασκαράκη περιγράφει τον Μελέτη Ηλία ως τον μόνο άνθρωπο που γνώριζε τις δυσκολίες του χωρισμού της και της παρείχε ψυχολογική στήριξη.
  • Η φιλία και συνεργασία τους ξεκίνησε αρμονικά από το δοκιμαστικό της σειράς «Το σόι σου» το 2014 και διατηρείται μέχρι σήμερα.
  • Ο Μελέτης Ηλίας ήταν διακριτικός και υποστηρικτικός κατά την περίοδο που η Βάσω αντιμετώπιζε παράλληλα τον χωρισμό και την ασθένεια φίλης της.
  • Η καθημερινή επαφή δεν είναι απαραίτητη στη φιλία τους, αλλά υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και δυνατότητα στήριξης σε δύσκολες στιγμές.
  • Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, ο Μελέτης παραμένει διαθέσιμος και προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη χωρίς πίεση ή ερωτήσεις.
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Για τη φιλία τους και τη συνεργασία τους στην δημοφιλή σειρά «Το σόι σου» από το 2014 μίλησαν η Βάσω Λασκαράκη και ο Μελέτης Ηλίας. «Στο δοκιμαστικό ήταν τέλειο. Με το που μπήκαμε να κάνουμε τη σκηνή ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια», είπε η Βάσω Λασκαράκη. «Ακόμα κι αν κάποιος από τους δυο μας είναι έτοιμος για καβγά ένας από τους δύο θα κάνει πίσω», παραδέχθηκε ο Μελέτης Ηλίας.

Στη συνέχεια η ηθοποιός περιέγραψε τη φιλική σχέση που έχει με τον τηλεοπτικό σύζυγό της. «Μέσα στα πρώτα χρόνια της σειράς, σε αυτά τα πέντε χρόνια, υπήρξαν δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή ήρθαν δύσκολα πράγματα. Δηλαδή σε φέρνει κοντά και η καθημερινότητα της δουλειάς και σίγουρα έναν άνθρωπο γνωρίζεις ότι μπορείς να τον έχεις για στήριγμα... Εγώ από τον Μελέτη δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις. Δεν έχω απαίτηση από τον Μελέτη- γενικώς από τους ανθρώπους δεν έχω απαιτήσεις- να με πάρει κάθε μέρα τηλέφωνο, να δει τι κάνω», ανέφερε η Βάσω Λασκαράκη.

Και συνέχισε: «Νιώθω ότι μπορώ να στηριχτώ σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ο Μελέτης μου το έδωσε αυτό και μου το δίνει ακόμα. Ότι ακόμα κι αν έχει μία δουλειά ή οτιδήποτε, αν χρειαστεί - δεν χρειάστηκε να μου το πει ποτέ- μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο. Μπορεί να είχαμε 15 μέρες να μιλήσουμε, τον καιρό που δεν δουλεύαμε μαζί (…) μου έλεγε στο τηλέφωνο "έλα, να σου πω, έγινε αυτό" κατευθείαν. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να ξαναζεσταθεί το φαγητό. Το φαγητό ζεστάθηκε στο δοκιμαστικό και το πήραμε και το έχουμε πάει μέχρι τώρα».

Μάλιστα ρωτήθηκε αν την περίοδο του διαζυγίου της ο ηθοποιός ήταν εκείνος που την βοήθησε και την στήριξε ψυχικά. «Ναι, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε εκείνον τον καιρό το τι περνούσα. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσα να το εμπιστευτώ, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να με δει να λυγίζω, να είμαι στα άσχημα μου, να είμαι στα βαριά μου», ανέφερε η Βάσω Λασκαράκη.

Επιπλέον εξήγησε ότι ταυτόχρονα με τον χωρισμό της βίωνε και μία άλλη δύσκολη κατάσταση και ο Μελέτης Ηλίας ήταν στο πλευρό της. «Ταυτόχρονα με τον χωρισμό βίωνα και μια άλλη πολύ δύσκολη κατάσταση, ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, μια πολύ δική μου φίλη βρισκόταν σε κώμα για πάρα πολύ καιρό. Οπότε ήταν τα δυο γεγονότα συνέπεσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για περίπου 6-7 μήνες που συνέβαιναν αυτά. Οπότε, ο Μελέτης ήταν εκεί και τα ήξερε σιωπηλά. Δεν με έφερε ποτέ σε δύσκολη θέση. Δεν με πίεσε ποτέ. Δεν με ρώτησε κάτι παραπάνω. Με ρωτούσε πολύ διακριτικά πώς είμαι. Ήταν εκεί με ένα βλέμμα για να ακουμπήσεις επάνω, που είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι και στη δουλειά που είσαι δέκα ώρες με έναν άνθρωπο θα ταιριάξεις με έναν άνθρωπο 100%. Ή μπορεί να μην συνεχίσεις μετά να κάνεις παρέα και να τον θέλεις τον άλλον άνθρωπο στην καθημερινότητά σου», είπε.

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