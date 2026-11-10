Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον χωρισμό με τον Χρήστο Μάστορα: «Κάποια στιγμή θα το συζητήσω»

Snapshot Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, δηλώνοντας πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συζήτηση.

Αναγνώρισε το δημόσιο ενδιαφέρον για τη σχέση της αλλά τόνισε πως θα μιλήσει μόνο όταν νιώσει πιο άνετα.

Η ίδια ανέφερε ότι η ψυχοθεραπεία που έχει κάνει συνέβαλε στην ηρεμία και την αλλαγή της προσωπικότητάς της το τελευταίο διάστημα.

Απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το συζητήσει στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Την πρώτη της τοποθέτηση για τις ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική της ζωή έκανε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, όταν οι δημοσιογράφοι της εκπομπής «Happy Day» τη ρώτησαν για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Η ίδια απέφυγε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση για το τι συμβαίνει ανάμεσά τους, εξηγώντας πως δεν επιθυμεί να συζητήσει ένα τόσο προσωπικό ζήτημα τη συγκεκριμένη στιγμή και υπό αυτές τις συνθήκες.

«Κοιτάξτε, δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα. Δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα εδώ που έχω έρθει. Δεν θα σας απαντήσω αυτό γιατί είμαι εντελώς για διαφορετικό θέμα εδώ, αλλά κάποια στιγμή πολύ ευχαρίστως», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, αναγνώρισε το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων, επισημαίνοντας ότι η δημόσια έκθεση της σχέσης της καθιστά αναμενόμενες τις σχετικές ερωτήσεις, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι είναι έτοιμη να απαντήσει.

«Καταλαβαίνω τον λόγο που ρωτάτε και το ενδιαφέρον και η σχέση είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε, αλλά κάποια στιγμή όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα θα το συζητήσω», πρόσθεσε.

Η αναφορά στην ψυχοθεραπεία

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μίλησε, επίσης, για την ψυχοθεραπεία που έχει κάνει, αποδίδοντας σε αυτήν, μεταξύ άλλων, την ηρεμία που εκπέμπει το τελευταίο διάστημα.

«Έχω κάνει πάρα πολύ ψυχοθεραπεία, άρα αυτό το διάστημα έτσι έχω κάνει ψυχοθεραπεία, οπότε γι' αυτό με βλέπετε πολύ ήρεμη ή έχει έρθει… άλλη προσωπικότητά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο στις φήμες για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει για τη σχέση της σε κάποια άλλη στιγμή, όταν θα αισθάνεται πιο άνετα.

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