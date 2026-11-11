Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου - Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τι συνέβη με την υγεία της και μίλησε για τη θεραπεία που θα ακολουθεί

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου - Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα»
LIFESTYLE
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  • Η Μαριάντα Πιερίδη είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη χωρίς να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.
  • Αισθάνθηκε αδιαθεσία και ταχυκαρδία, αρχικά θεωρώντας ότι ήταν κρίση άγχους, αλλά υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν το πρόβλημα.
  • Με τη βοήθεια του γιατρού της αντιμετωπίστηκε γρήγορα το πρόβλημα, αλλά θα χρειάζεται να παίρνει φαρμακευτική αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής της.
  • Φοβήθηκε για τη ζωή της και τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της προσοχής στα σημάδια της υγείας.
  • Απέφυγε να αφήσει τον γιο της να την επισκεφθεί στο νοσοκομείο, ενώ δίπλα της βρέθηκαν ο σύντροφός της και φίλοι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
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Για την περιπέτεια υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα, μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη, αποκαλύπτοντας πως είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, χωρίς να έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε στο «Happy Day» του τηλεοπτικού σταθμού «Alpha», ότι όλα ξεκίνησαν όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και ταχυκαρδία. Αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για κρίση άγχους, ωστόσο αποφάσισε να υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστώσει τι της συνέβαινε.

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήταν μια κρίση άγχους και θεώρησα σωστό να κάνω εξετάσεις. Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος, ό,τι εξέταση υπάρχει, οι άνθρωποι να είναι καλά, την κάναμε. Υπήρχε ένα θέμα, υπήρχε κάτι, το λύσαμε και τώρα είμαι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη για καιρό»

Η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε ότι ο αιματοκρίτης της ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ παραδέχθηκε πως φοβήθηκε για τη ζωή της. Παράλληλα, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της φροντίδας της υγείας.

«Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, προφανώς πολύ καιρό. Δεν με έριξε, δεν έπαθα κάτι χειρότερο. Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια», είπε.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε γρήγορα, με τη βοήθεια του γιατρού της, ωστόσο θα χρειαστεί να ακολουθεί συγκεκριμένη αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής της.

«Αυτό που ήταν το καταπολεμήσαμε πολύ γρήγορα. Να είναι καλά και ο γιατρός μου, πήγε πάρα πολύ καλά. Έχω μια αγωγή την οποία θα παίρνω για πάντα», σημείωσε.

Τέλος, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον γιο της, τον οποίο επέλεξε να μην αφήσει να την επισκεφθεί στο νοσοκομείο, καθώς δεν ήθελε να τον φέρει σε έναν τέτοιο χώρο. Μίλησε, επίσης, για τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα της κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.

«Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος, να δούμε τι έχει να πει. Δεν τον άφησα να έρθει, δεν είναι το νοσοκομείο χώρος για παιδιά. Ο σύντροφός μου ήταν εδώ, οι φίλες μου, όλοι όσοι με αγαπάνε ήταν εδώ», ανέφερε η Μαριάντα Πιερίδη.

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