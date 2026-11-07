Μαριάντα Πιερίδη: «Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς», λέει από το νοσοκομείο

Snapshot Η Μαριάντα Πιερίδη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και ενημερώνει πως η κατάστασή της δεν είναι σοβαρή.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι το πρόβλημα υγείας προλάβαμε νωρίς και απαιτείται ξεκούραση και φροντίδα.

Εκφράζει ευγνωμοσύνη για την αγάπη και την υποστήριξη που λαμβάνει από το κοινό της. Snapshot powered by AI

Μία ακόμα φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε η Μαριάντα Πιερίδη, ενημερώνοντας για τα νεότερα που αφορούν την υγεία της και διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, καθώς, όπως είπε, το πρόλαβε νωρίς.

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε σε story μέσα από το δωμάτιο του ιδιωτικού νοσοκομείου όπου βρίσκεται: «Αγαπημένοι μου, μην μου ανησυχείτε. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και για όλη την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Ξεκούραση για σήμερα κ η μανούλα παρέα».

Δείτε την ανάρτησή της

Υπενθυμίζεται ότι, η τραγουδίστρια δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου ένα στιγμιότυπο, στο οποίο φαινόταν το χέρι της με ορό, γράφοντας: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει. Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».

https://www.instagram.com/p/DfZUs9ouO1-/

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