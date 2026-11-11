Ανδρομάχη: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη

Η Ανδρομάχη μίλησε για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπιζε στις εμφανίσεις της, για τον χωρισμό από τον Γιώργο Λιβάνη και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη νέα οικογενειακή τους καθημερινότητα

Ανθή Κουρεντζή

Ανδρομάχη: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη
LIFESTYLE
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  • Η Ανδρομάχη αποκάλυψε ότι αντιμετώπισ κρίσεις πανικού κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών της εμφανίσεων, φτάνοντας σε σημεία να μην μπορεί να σταθεί στη σκηνή.
  • Ο χωρισμός της από τον Γιώργο Λιβάνη έγινε μετά από σκέψη με βασικό κριτήριο την ευημερία του γιου τους και το καλύτερο για την οικογένειά τους.
  • Παρά τον χωρισμό, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης διατηρούν καλές σχέσεις και παραμένουν αγαπημένοι, εστιάζοντας στην ανατροφή του παιδιού τους.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε από την κοινωνική κριτική και αδιαφόρησε για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον χωρισμό τους.
  • Ο γιος τους είναι πολύ μικρός και δεν έχει αντιληφθεί τις αλλαγές στην προσωπική ζωή των γονιών του, μεγαλώνοντας σε περιβάλλον αγάπης και φροντίδας.
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Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ανδρομάχη σε συνέντευξή της στο YouTube, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα, τις κρίσεις πανικού που βίωνε ακόμη και την ώρα που τραγουδούσε μπροστά στο κοινό, αλλά και τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη.

Η γνωστή τραγουδίστρια περιέγραψε τις στιγμές έντονης δυσφορίας που έζησε κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών της εμφανίσεων, αποκαλύπτοντας ότι σε μία περίπτωση αισθάνθηκε πως δεν μπορούσε να σταθεί όρθια πάνω στη σκηνή.

«Έπαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή. Από τα γόνατα και κάτω ένιωθα ότι είχαν παγώσει και ότι θα πέσω. Έκανα υπομονή και μόλις βγήκε ο Θοδωρής (Φέρρης) λέω πως όταν ανοίξει η πόρτα θα φύγω και άνοιξε η πόρτα και εξαφανίστηκα», εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε, δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοια συμπτώματα εμφανίστηκαν αρκετές φορές την ίδια περίοδο.

«Το έπαθα αρκετές βραδιές εκείνο το διάστημα. Ήταν κακό το mood», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ψυχολογική της κατάσταση.

Η απόφαση για τον χωρισμό από τον Γιώργο Λιβάνη

Η Ανδρομάχη αναφέρθηκε και στην απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον Γιώργο Λιβάνη, εξηγώντας ότι μια τόσο σημαντική αλλαγή απαιτεί σκέψη, ιδιαίτερα όταν ένα ζευγάρι έχει αποκτήσει παιδί.

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις τους ήταν η ευημερία του γιου τους, αλλά και το τι θα ήταν καλύτερο για τους ίδιους.

«Πάντα μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη, τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και όταν μιλάμε για το κομμάτι γάμος, σκέφτεσαι τι είναι πρώτα καλύτερο για το παιδί σου και μετά καλύτερο και για τους δύο. Προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις, όσο δύσκολο και να είναι», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν την απασχόλησε η ενδεχόμενη κριτική από το κοινωνικό περιβάλλον ή η δημόσια συζήτηση γύρω από τον χωρισμό τους.

«Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το “τι θα πει ο κόσμος”, αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη. Αδιαφορία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις», σημείωσε.

«Είμαστε αγαπημένοι και το παιδάκι μας είναι καλά»

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε καθησυχαστική σχετικά με τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τον Γιώργο Λιβάνη, επισημαίνοντας ότι παρά τον χωρισμό τους παραμένουν αγαπημένοι και επικεντρωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους.

«Όλα για καλό γίνονται. Όλα είναι καλά τώρα, είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά», ανέφερε.

Μιλώντας για τον γιο τους, εξήγησε ότι λόγω της μικρής του ηλικίας θεωρεί πως δεν έχει ακόμη αντιληφθεί την αλλαγή στην προσωπική ζωή των γονιών του.

«Δεν νομίζω να το ξέρει, είναι πολύ μωρό και αυτή η σκέψη επικράτησε κιόλας γιατί είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πάρα πολύ εύκολα», είπε.

Η Ανδρομάχη έκλεισε την αναφορά της στον γιο της τονίζοντας ότι μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον γεμάτο φροντίδα και στοργή. «Είναι ένα μωρό που παίρνει τόση αγάπη», πρόσθεσε.

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