Ιωαννίδου για Μαυρουδή:«Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της-Θα της έκανα μήνυση, αλλά δεν έχω χρόνο»

Snapshot Η Μαρία Ιωαννίδου χαρακτήρισε τρελή την Εριέττα Μαυρουδή και αμφισβήτησε τις δηλώσεις της για τη μητρότητα και τη σχέση τους με τον Φρέντυ Γερμανό.

Η Ιωαννίδου αρνήθηκε ότι δεν ήταν δίπλα στον Φρέντυ Γερμανό κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του και δήλωσε πως τον υποστήριζε μέχρι το τέλος.

Η ηθοποιός υποστήριξε πως η Εριέττα Μαυρουδή είχε απομακρυνθεί από την κόρη της Ναταλία και πως η κόρη ήταν πικραμένη από την εγκατάλειψη της μητέρας της.

Η Μαρία Ιωαννίδου ανέφερε πως δεν θα αναζητούσε συζήτηση με την Εριέττα Μαυρουδή, αλλά ενδέχεται να κινηθεί νομικά για τις δηλώσεις της.

Η Εριέττα Μαυρουδή παραδέχθηκε ότι δεν ένιωσε ποτέ μητρικό συναίσθημα και αποφάσισε να χωρίσει από τον Φρέντυ Γερμανό λόγω προσωπικής δυστυχίας μετά τη γέννηση της κόρης τους. Snapshot powered by AI

Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου στις πρόσφατες δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή για τη μητρότητα, τη σχέση της με την κόρη της, Ναταλία, αλλά και τον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και απάντησε σε όσα είπε η πρώην σύζυγος του δημοσιογράφου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τις αναφορές στο πρόσωπό της και αμφισβητώντας όσα περιέγραψε για την περίοδο της ασθένειας του Φρέντυ Γερμανού.

Η Μαρία Ιωαννίδου δεν έκρυψε την οργή της, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή προσβλητικές και υποστηρίζοντας πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα στον κόσμο που πιθανότατα δεν με ξέρει. Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, σε ένα τρελοκομείο. Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια φτηνά πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά και για μένα και για τον Φρέντυ και για τη μνήμη του και για όλα. Δεν θα κάτσω να κατινιάσω. Δεν είμαι κατίνα εγώ. Αυτή είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η απάντησή της και στο ζήτημα της παρουσίας της στο πλευρό του Φρέντυ Γερμανού κατά τη διάρκεια της θεραπείας του. Η Εριέττα Μαυρουδή είχε αναφερθεί στο νοσοκομείο και στις ακτινοβολίες του δημοσιογράφου, με τη Μαρία Ιωαννίδου να απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι δεν βρισκόταν δίπλα του.

«Είναι δυνατόν να μην ήμουν δίπλα του όταν έκανε τις ακτινοβολίες; Απλώς επειδή εγώ ήμουν αρκετά νέα, δεν οδηγούσα και της είχα ζητήσει να μεταφέρουμε μία δυο φορές τον Φρέντυ, επειδή εκείνη οδηγούσε. Θέλω δεν θέλω, την ταυτότητα τη δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή δηλαδή και που το ακούω ανατριχιάζω», είπε.

Στη συνέχεια, αμφισβήτησε και όσα ειπώθηκαν σχετικά με τη σχέση της Εριέττας Μαυρουδή με την κόρη της, Ναταλία, λέγοντας: «Τι το έκανε τότε το παιδί άμα δεν το ήθελε; Της Ναταλίας της κακοφαινόταν. Πικραμένη ήταν η Ναταλία από όσο ξέρω. Δεν εκτιμούσε το γεγονός ότι την είχε παρατήσει η μητέρα της».

Η απάντηση για τον Φρέντυ Γερμανό και την τελευταία περίοδο της ζωής του

Η Μαρία Ιωαννίδου διαφώνησε επίσης με την αναφορά της Εριέττας Μαυρουδή ότι εκείνη κλήθηκε στο νοσοκομείο όταν πέθανε ο Φρέντυ Γερμανός. Η ηθοποιός υποστήριξε πως ήταν η ίδια που βρισκόταν στο πλευρό του μέχρι το τέλος, ενώ αμφισβήτησε ότι υπήρξε τηλεφώνημα προς την πρώην σύζυγό του.

«Ψέματα. Γιατί να την καλέσουν; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν και εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ. Εγώ ήμουν δίπλα του. Εγώ του κρατούσα το χεράκι και εγώ του έκλεισα τα ματάκια του. Μου φαίνεται ότι έχει απωθημένα, δεν την ξέρω την κυρία», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη στάση του Φρέντυ Γερμανού απέναντι στην επαγγελματική της πορεία, υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο δεν την εμπόδιζε να εργάζεται, αλλά τη βοηθούσε στις δουλειές της. «Εμένα όχι μόνο μου επέτρεπε να δουλέψω, με βοηθούσε στις δουλειές μου. Δεν είχε απιστήσει ποτέ ο Φρέντυ», ανέφερε.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να συναντήσει την Εριέττα Μαυρουδή, η Μαρία Ιωαννίδου ξεκαθάρισε πως δεν θα επιδίωκε καμία συζήτηση μαζί της, αφήνοντας, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

«Καταρχήν δεν θα την αναγνώριζα. Δεν την έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ακόμα και εάν τη γνώριζα, δεν θα της έλεγα τίποτα. Αν είχα διάθεση και κέφια και καιρό και χρόνο θα της έκανα μια ωραία μήνυση, αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με την κυρία Μαυρουδή. Βασικά θέλω να τελειώνει η ιστορία, να μην με αναφέρει, γιατί με ματιάζει», είπε.

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επιθυμία της να διατηρήσει το επώνυμο του Φρέντυ Γερμανού ακόμη και μετά τον θάνατό της. Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον σημερινό σύντροφό της, Δημήτρη, ζητώντας του να αναγράφεται στην ταυτότητά της το όνομα με το οποίο είναι γνωστή: «Έτσι έχω ζητήσει από τον σύντροφό μου τον τωρινό, τον Δημήτρη, αν πάω πρώτη εκεί στο… Να γράψουν όπως γράφει η ταυτότητά μου. Η ταυτότητά μου γράφει Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού».

Τι είχε πει η Εριέττα Μαυρουδή για τη μητρότητα και τον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό

Οι δηλώσεις της Μαρίας Ιωαννίδου ήρθαν μετά την εξομολόγηση της Εριέττας Μαυρουδή στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ, όπου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τη μητρότητα, την κόρη της, Ναταλία, αλλά και τον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό.

Η ίδια παραδέχθηκε πως δεν αισθάνθηκε ποτέ το μητρικό συναίσθημα, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία διάθεση να προσποιηθεί κάτι διαφορετικό. «Δεν έχω καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητά μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, θα ήθελε περισσότερες γυναίκες που αισθάνονται με τον ίδιο τρόπο να μπορούν να μιλούν ανοιχτά, χωρίς να ντρέπονται ή να αισθάνονται ότι πρέπει να απολογηθούν. Παρότι, όπως είπε, δεν υπήρξε η κλασική εικόνα της μητέρας, θεωρεί ότι κατάφερε να μεταδώσει στην κόρη της την αγάπη για την ανεξαρτησία και την προσωπική της πορεία.

«Παρότι δεν ήμουν ποτέ καμία μαμά με κουλουράκια και με “τι κάνεις, μωράκι μου”, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, απ’ ό,τι μου λέει και εκείνη, ότι μπόρεσα να της μεταδώσω αυτήν την αγάπη για την ανεξαρτησία, του να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της πάρα πολύ», είπε.

Αναφερόμενη στη Ναταλία Γερμανού, σημείωσε πως ούτε εκείνη έχει αποκτήσει παιδιά, καθώς, όπως ανέφερε, δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μητρότητα. «Είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Έχει τρία, τέσσερα σκυλιά και δώσ’ του, και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Η απόφαση για το διαζύγιο και η ζωή μετά τον χωρισμό

Η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε ακόμη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να χωρίσει από τον Φρέντυ Γερμανό. Όπως περιέγραψε, ήταν πολύ μικρή όταν απέκτησε την κόρη τους και σύντομα συνειδητοποίησε ότι η οικογενειακή ζωή δεν την έκανε ευτυχισμένη.

«Ήμουν πάρα πολύ μικρή για να αναλάβω πρωτοβουλίες. Και έτσι αποφασίζω το διαζύγιο. Κάνω το παιδί, βλέπω ότι πρόκειται να πάθω μεγάλη κατάθλιψη και αποφασίζω το διαζύγιο», ανέφερε, εξηγώντας πως μετά τη γέννηση της Ναταλίας η σχέση του ζευγαριού είχε αλλάξει σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Φρέντυ Γερμανός ήθελε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, κάτι που δεν θα μπορούσε να κάνει όσο παρέμενε παντρεμένος. Μάλιστα, θυμήθηκε με χιούμορ ότι, παρότι είχαν ήδη πάρει διαζύγιο, εκείνος της ζητούσε να μην το αποκαλύψει.

«Είχαμε χωρίσει με διαζύγιο και μου έλεγε “κουκλάκι μου αγαπημένο, μην πεις σε κανέναν ότι έχουμε διαζύγιο”», αποκάλυψε.

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