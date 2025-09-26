Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι»

Πρόσφατα, ο σύντροφος της Μαρίας Ιωαννίδου, Δημήτρης Κρητικός, διαγνώστηκε με καρκίνο, με την ηθοποιό να παραδέχεται ότι η φετινή περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για εκείνη. Όπως είπε, αντιμετώπισε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της, χωρίς καν να καταφέρει να κάνει ένα μπάνιο, καθώς τα προβλήματα υγείας και οι οικογενειακές δυσκολίες την επιβάρυναν ψυχολογικά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η Μαρία Ιωαννίδου ανέφερε ότι μεγαλώνοντας, τα προβλήματα μοιάζουν ακόμη πιο έντονα, ενώ για τον σύντροφό της σχολίασε ότι θέλει να είναι συνεχώς δίπλα της.

«Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο. Μεγαλώνω και δεν μου αρέσει και όταν έχεις προβλήματα, για έναν μεγαλύτερο άνθρωπο γίνονται σκληρότερα. Τα προβλήματα είναι κυρίως οικογενειακά. Ο Δημήτρης είχε κάποια προβλήματα υγείας που ξεπερνιούνται. Θέλει να είμαστε μαζί αγκαλιασμένοι, πιασμένοι χέρι χέρι γιατί είναι χοντρό το πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αυτή την περίοδο είμαι μέσα στο πρόβλημα και θέλω να βγω έξω» ανέφερε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη σχέση τους, η οποία βασίζεται σε αφοσίωση και βαθιά εκτίμηση: «Αγαπώ στον σύντροφό μου την αφοσίωσή του, μου δίνεται πάρα πολύ. Με προσέχει, με φροντίζει, με θαυμάζει. Το μόνο που κολλήσαμε κάποια στιγμή είναι ότι ήθελε να με παντρευτεί και εγώ γάμους άλλους δεν θέλω. Σειληνός και Γερμανός, δύο γάμοι, τέρμα. Στις δύσκολες στιγμές εγώ είμαι το στήριγμα. Είμαι αρκετά μεγάλη αλλά θα συνεχίσω, δεν θα τα παρατήσω, μέχρι τα 100».

Πριν από λίγες ημέρες, η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» λέγοντας για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Είχε καρκίνο. Ναι, πέρασε. Έκανε τις θεραπείες του, συμπεριλαμβανομένων και των χημειοθεραπειών, και χρειάστηκαν κάποιες επαναλήψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ήταν όμως σκληρό γιατί ήταν ξαφνικό, δεν είχε προηγούμενα, δεν είχε πόνους, τίποτα που να τον προειδοποιεί. Εγώ όταν πέρασα τον καρκίνο είχα τρομερούς πόνους και ξημερωνόμουν στον καναπέ, στο σαλόνι. Εκείνος δεν είχε κάτι τέτοιο, οπότε ήταν σοκ. Περάσαμε μια πολύ κακή περίοδο».