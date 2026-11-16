Πέτρος Ξεκούκης: «Έφτιαξα τον τάφο μου το 1982, ξάπλωσα μέσα αλλά μου φάνηκε στενός»

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει ετοιμάσει τον τάφο του εδώ και 44 χρόνια, περιγράφοντας με χιούμορ την απρόσμενη εμπειρία του όταν αποφάσισε να ξαπλώσει μέσα σε αυτόν

Ανθή Κουρέντζη

Πέτρος Ξεκούκης: «Έφτιαξα τον τάφο μου το 1982, ξάπλωσα μέσα αλλά μου φάνηκε στενός»
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  • Ο Πέτρος Ξεκούκης κατασκεύασε τον τάφο του το 1982 στο κοιμητήριο των Μεγάρων.
  • Επισκέπτεται συχνά τον τάφο του και έχει φτιάξει σχέση με έναν νεκροθάφτη εκεί.
  • Δοκίμασε να ξαπλώσει μέσα στον τάφο και τον βρήκε στενό.
  • Η προετοιμασία του τάφου έγινε με σκοπό να είναι έτοιμος για το μέλλον και βρίσκεται στην πρώτη σειρά του κοιμητηρίου.
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Σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το αναπόφευκτο του θανάτου προχώρησε ο Πέτρος Ξεκούκης, αποκαλύπτοντας ότι έχει φροντίσει για την τελευταία του κατοικία από το 1982.

Ο γνωστός ηθοποιός, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, εξομολογήθηκε πως έχει κατασκευάσει τον τάφο του στο κοιμητήριο των Μεγάρων, τον οποίο μάλιστα επισκέπτεται συχνά.

«Έχω λίγο… μεγαλώσει! Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η περιγραφή μιας επίσκεψής του στο κοιμητήριο, όταν αποφάσισε να δοκιμάσει αν ο τάφος που είχε κατασκευάσει ήταν αρκετά άνετος.

«Πάω πολλές φορές εκεί και μάλιστα έκανα πλάκα με έναν νεκροθάφτη που είναι εκεί… Ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε στενός», είπε γελώντας.

Στη συνέχεια περιέγραψε τον διάλογο που είχε με τον εργαζόμενο του κοιμητηρίου: «Του λέω γιατί τον έκανες τόσο στενό; Δεν βολευόμουν!».

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η απόφασή του να προετοιμάσει από τόσο νωρίς τον τόπο ταφής του ήταν απολύτως συνειδητή.

«Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Και είμαι και στην πρώτη σειρά, για να τους βλέπω όλους», σχολίασε με χιούμορ.

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