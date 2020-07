Σημαντικά κλινικά οφέλη στον διαβήτη με το FreeStyle LIbre

Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η χρήση του συστήματος FreeStyle® Libre της Abbott μειώνει τα ποσοστά περιστατικών νοσηλείας που σχετίζονται με τη Διαβητική Κετοξέωση, αλλά και τα οξέα περιστατικά διαβήτη.

Ευρήματα από τη μελέτη RELIEF στη Γαλλία έδειξαν για πρώτη φορά, στη μεγαλύτερη αναδρομική ανάλυση του είδους της σε σχεδόν 75.000 άτομα που ζουν με διαβήτη, πως η χρήση του συστήματος FreeStyle Libre μειώνει δραματικά τα περιστατικά νοσηλείας που σχετίζονται με τη διαβητική κετοξέωση.

Επιπλέον δεδομένα από χρήση σε πραγματικές συνθήκες δείχνουν ότι τα άτομα με διαβήτη που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ελέγχου γλυκόζης με χρήση αισθητήρα της Abbott, είχαν λιγότερα οξέα περιστατικά διαβήτη, λιγότερα περιστατικά νοσηλείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και σημαντική μείωση στα επίπεδα HbA1C (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη).

Η εταιρεία Abbott ανακοίνωσε τα αποτελέσματα από πολλαπλές μελέτες χρήσης σε πραγματικές συνθήκες1,2,3,4 που αποδεικνύουν ότι η χρήση του συστήματος FreeStyle Libre, της κορυφαίας παγκοσμίως5 τεχνολογίας παρακολούθησης της γλυκόζης με αισθητήρα, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά κλινικά οφέλη, σε άτομα με διαβήτη Τύπου 1 και Τύπου 2. Αξιοσημείωτα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν κατά το φετινό 80ο συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA), δείχνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας FreeStyle Libre σχετίζεται με σημαντική μείωση των περιστατικών νοσηλείας από διαβητική κετοξέωση (DKA), μια σοβαρή κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε κώμα ή ακόμα και στο θάνατο6. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν μείωση των ποσοστών εμφάνισης οξέων διαβητικών συμβάντων (Acute Diabetes Events, ADE), μείωση των περιστατικών νοσηλείας, αλλά και συστηματικά μειωμένα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c).

Τα δεδομένα αυτά παρουσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της μελέτης RELIEF (Abstract 68-OR)1, της μεγαλύτερης αναδρομικής μελέτης του είδους της, που αναλύει τον αντίκτυπο του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών FreeStyle Libre στη συχνότητα νοσηλείας για διαβητική κετοξέωση (DKA). Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές αξιολόγησαν δεδομένα αιτημάτων αποζημίωσης σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία για 74.158 άτομα με διαβήτη, από τα οποία τα 33.203 είχαν διαβήτη Τύπου 1 και τα 40.955 διαβήτη Τύπου 2.

Τα αξιοσημείωτα ευρήματα έδειξαν ότι:

Τα ετήσια ποσοστά διαβητικής κετοξέωσης (DKA) μειώθηκαν συντριπτικά, σε ποσοστό 52% για άτομα με διαβήτη Τύπου 1 και με ποσοστό 47% σε άτομα με διαβήτη Τύπου 2 με τη χρήση του συστήματος FreeStyle Libre.

Οι σημαντικότερες μειώσεις σε περιπτώσεις νοσηλείας σχετιζόμενες με τη διαβητική κετοξέωση (DKA), παρουσιάστηκαν στα άτομα με διαβήτη που δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου την παραδοσιακή μέθοδο ελέγχου της γλυκόζης με τρύπημα στο δάκτυλο, όπως και στα άτομα που έλεγχαν τη γλυκόζη τους με τρύπημα στο δάκτυλο περισσότερες από πέντε φορές ημερησίως, ανεξάρτητα από τη χρήση ταινιών γλυκόζης που έκαναν προηγουμένως.

Σε εκείνους που δεν έκαναν έλεγχο της γλυκόζης με τρύπημα στο δάκτυλο, τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση σε ποσοστό 60% για άτομα με διαβήτη Τύπου 1 και μείωση σε ποσοστό 51% σε άτομα με διαβήτη Τύπου 2.

Για τα άτομα που έκαναν έλεγχο της γλυκόζης με τρύπημα στα δάκτυλα με συχνότητα μεγαλύτερη από πέντε φορές ημερησίως, τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση κατά 59% σε άτομα με διαβήτη Τύπου 1 και κατά 52% σε άτομα με διαβήτη Τύπου 2.

Ο Ronan Roussel, M.D., Ph.D., επικεφαλής των τμημάτων Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Διατροφής στο Hôpital Bichat, Fédération de Diabétologie, AP-HP του Παρισιού και επικεφαλής συγγραφέας της Μελέτης RELIEF, δήλωσε: “Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρέχουν σημαντική υποστήριξη στην υπόθεσή μας ότι η χρήση της τεχνολογίας FreeStyle Libre επιτρέπει στα άτομα με διαβήτη να εντοπίζουν και να περιορίζουν την υπεργλυκαιμία, αλλά και να περιορίζουν τα περιστατικά διαβητικής κετοξέωσης (DKA)”.

Επιπρόσθετα, o καθηγητής Roussel τόνισε: “Τα δεδομένα υποδεικνύουν σημαντικά, μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία, αλλά και μειωμένα κόστη από τη χρήση του συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία αισθητήρα της Abbott“.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ.

Επιπλέον παρουσιάσεις κατά το 80ο ADA έδειξαν:

Διατηρήσιμη μείωση της HbA1c (γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης) σε ενήλικα άτομα με διαβήτη Τύπου 1 και Τύπου 2, που χρησιμοποιούν το σύστημα FreeStyle Libre 2 (Abstract 74-LB): Βάσει ανάλυσης πραγματικών δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Διαβήτη στη Σουηδία, οι ερευνητές εντόπισαν 39.554 άτομα με διαβήτη Τύπου 1 και Τύπου 2 που χρησιμοποιούσαν το σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης FreeStyle Libre. Ένας υπο-πληθυσμός των ατόμων αυτών που είχε χρησιμοποιήσει το σύστημα FreeStyle Libre για ένα διάστημα 9 έως 15 μηνών, πέτυχε να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα HbA1c (γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης), διατηρώντας μάλιστα τα αποτελέσματα αυτά για 12 μήνες (μείωση κατά 0,44% σε άτομα με διαβήτη Τύπου 1 και μείωση κατά 0,66% σε άτομα με διαβήτη Τύπου 2). Κατά κανόνα, αυτές οι μεταβολές της HbA1c σχετίζονται με την εντατικοποίηση της θεραπευτικής αγωγής του διαβήτη και τονίζουν τα σημαντικά κλινικά οφέλη του συστήματος FreeStyle Libre στα άτομα με διαβήτη.

Η χρήση του συστήματος FreeStyle Libre συνδέεται με μείωση των οξέων περιστατικών διαβήτη ( ADE ), καθώς και μείωση των περιστατικών νοσηλείας για άτομα με διαβήτη Τύπου 2 3

Η χρήση συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, σχετίζεται με μείωση των επειγόντων ή οξέων περιστατικών διαβήτη, ανεξάρτητα από τη χρήση ταινιών γλυκόζης αίματος4(Abstract 875-P): Μέσα από μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης σε 12.521 άτομα με διαβήτη Τύπου 1 ή Τύπου 2 στις Η.Π.Α, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η χρήση συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, όπως το σύστημα FreeStyle Libre της Abbott, συσχετίστηκε με μείωση κατά 46% των οξέων διαβητικών περιστατικών (ADE), ανεξάρτητα από την χρήση ταινιών γλυκόζης αίματος προηγουμένως.

O Mahmood Kazemi, M.D., Divisional Vice President, global medical and scientific affairs, and chief medical officer, Diabetes Care, Abbott, δήλωσε: “Τα νέα επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν περαιτέρω τα οφέλη που προσφέρει το σύστημα καταγραφής της γλυκόζης με τεχνολογία αισθητήρα της Abbott, στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με διαβήτη Τύπου 1 και Τύπου 2. Μέσα από τον βελτιωμένο γλυκαιμικό έλεγχο και τη μείωση στις επιπλοκές ή στα περιστατικά νοσηλείας, τα ευρήματα υποδεικνύουν γιατί εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, επιλέγουν το σύστημα FreeStyle Libre για την διαχείριση του διαβήτη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.”

Σχετικά με το σύστημα FreeStyle Libre:

Το FreeStyle Libre της Abbott είναι το Νο1 παγκοσμίως σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης με τεχνολογία αισθητήρα5. Το σύστημα FreeStyle Libre επιτρέπει τον έλεγχο των επιπέδων της γλυκόζης με τη χρήση ενός αισθητήρα που τοποθετείται στο πίσω μέρος του άνω βραχίονα, απαλλάσσοντας από την ανάγκη για έλεγχο της γλυκόζης με τρύπημα στα δάκτυλα8. Το σύστημα FreeStyle Libre έχει ήδη αλλάξει τη ζωή περισσότερων από 2 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 50 χώρες παγκοσμίως9.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα FreeStyle Libre μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.FreeStyleLibre.gr

___________________________________________

