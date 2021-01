Κραυγή αγωνίας από τους εμπόρους - Φόβοι για λουκέτα και απώλεια θέσεων εργασίας

Με δυσοίωνες προβλέψεις ξεκίνησε το 2021 για το λιανεμπόριο και οι παράγοντες του κλάδου αγωνιούν για το κατά πόσο είναι εφικτό να αποφευχθούν τα λουκέτα και να μην χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει εκ νέου το λιανεμπόριο για μια εβδομάδα έχει προκαλέσει δυσφορία στον εμπορικό κόσμο, που ήλπιζε πως από τις 4 Ιανουαρίου θα ξεκινούσε η εφαρμογή του click in shop.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, μιλώντας στο Newsbomb.gr δήλωσε πως η είδηση για κλείσιμο των καταστημάτων έχει προκαλέσει εκνευρισμό και αγανάκτηση. Όπως είπε, οι έμποροι είχαν προετοιμαστεί να ανοίξουν τα καταστήματα τους με τη μέθοδο του click in shop και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο λουκέτο, κάτι που θα μεγαλώσει τη ζημιά που έχει υποστεί το λιανικό εμπόριο το 2020. Ο κ. Καφούνης επισημαίνει πως οι καταστηματάρχες σηκώνουν πλέον τα χέρια ψηλά και είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν επιχειρήσεις που θα κατεβάσουν ρολά. Επίσης ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών τονίζει πως είναι απαραίτητο να υπάρξει νέο πακέτο στήριξης για το λιανεμπόριο

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις για τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και της λειτουργίας της αγοράς που τέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα δήλωσε πως «είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά εάν τα αυστηρά μέτρα διαρκέσουν μόνο την πρώτη εβδομάδα του έτους, θα έλεγα πως είναι μικρό το κακό, αφού η αγορά είναι σε αναμονή για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων την δεύτερη Δευτέρα του μήνα, 11 Ιανουαρίου».

«Εάν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι από την αιφνιδιαστική απόφαση είναι τα αντανακλαστικά του ΥΠΟΙΚ, που για τα εβδομαδιαία αυστηρά μέτρα ανακοίνωσε μηνιαία οικονομικά αντίμετρα με πλήρη απαλλαγή από το ενοίκιο του Ιανουαρίου. Δυστυχώς, πριν τα επόμενα βήματα, πρέπει να σταματήσουμε για μια εβδομάδα, και από το click away για να πάμε στο click in shop, πρέπει να περάσουμε από το click to stop», πρόσθεσε.

Η «βουτιά» στον φετινό τζίρο του λιανεμπορίου αναμένεται να είναι μεγάλη, καθώς από τα περίπου 44 δισ. ευρώ του 2019, στην καλύτερη περίπτωση το 2020 θα κλείσει γύρω στα 32-34 δισ. ευρώ κι αυτό σημαίνει ότι λόγω της πανδημίας και των lockdowns έκαναν «φτερά» 10-12 δισ. ευρώ, όταν στην περίοδο 2009- 2018 είχαν χαθεί περί τα 15 δισ. ευρώ.

Περαιτέρω πλήγμα επέφερε στο λιανεμπόριο, το γεγονός ότι δεν άνοιξαν τα καταστήματα την εορταστική περίοδο. Είναι ενδεικτικό πως στην Αττική η αγοραστική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 50%. Πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτιμά πως φέτος στις γιορτές οι 7 στους 10 καταναλωτές περιόρισαν στο 1/3 τις αγορές τους, με 3 στους 10 να μην κάνουν καθόλου αγορές ή το πολύ μέχρι 50 ευρώ οι 2 στους 10 να κάνουν αγορές μέχρι 100 ευρώ, οι 3 στους 10 μέχρι 200 ευρώ και οι 2 στους 10 μέχρι ή άνω των 500 ευρώ.

Ο χριστουγεννιάτικος τζίρος φέτος σε σύγκριση με πέρυσι εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένος κατά περίπου 60%, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο και το μοντέλο click away μπορούν να υποκαταστήσουν μόνο μέρος των απωλειών από τη μη κανονική λειτουργία των φυσικών καταστημάτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, ο εορταστικός τζίρος αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ έναντι 3,5 δισ. ευρώ το 2019. Παράλληλα σύμφωνα με εκτιμήσεις η λειτουργία του click away επέτρεψε στις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν από 5% έως 20% του περσινού ημερήσιου τζίρου τους.

Στοίχημα οι χειμερινές εκπτώσεις

Οι έμποροι πλέον ποντάρουν στις χειμερινές εκπτώσεις που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου για να καλύψουν μέρος της ζημιάς του 2020.

Εν τω μεταξύ το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα γίνουν οι σχετικές συζητήσεις με την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων για το πώς και πότε θα ανοίξει το λιανεμπόριο

Στόχος είναι το άνοιγμα των καταστημάτων την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και τις εισηγήσεις των επιστημόνων τις επόμενες ημέρες.

